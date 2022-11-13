Мерсон считает ошибкой невключение Джеймса в заявку Англии на ЧМ-2022

Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать защитника "Челси" Риса Джеймса на Чемпионат Мира в Катаре.

Из-за травмы колена Джеймс не попал в заявку англичан на ЧМ-2022, и Мерсон считает это ошибкой. По мнению Пола, Саутгейт должен был взять Риса, даже если тот восстановится только к стадии плей-офф.



"Если бы на его месте был Харри Кейн, он бы поехал. А в чем разница? Без Джеймса в команде нам не выиграть Чемпионат Мира".



"Джеймсу гарантировано место в стартовом составе, он должен играть в каждом матче сборной Англии. Он один из наших лучших игроков".



"Будь это Кейн, они бы сказали: "Ладно, мы возьмем его и будем использовать после групповой стадии". Хуже нас не обороняется никто, поэтому нам нужны наши лучшие игроки. Я просто не понимаю. Он так же важен, как и Кейн".



"Если прочитать его заявление, он чувствует, что восстановится через несколько недель. Я бы пошел на то, чтобы использовать его только в плей-офф".



"Я был дал ему время, чтобы восстановиться, потому что на групповой стадии, где ты владеешь мячом 70 процентов времени, можно использовать Трента Александер-Арнольда, который бы там выглядел игроком мирового уровня. Но затем нам попадется Франция, Трент прозевает Килиана Мбаппе, и все мы будем хвататься за голову".



"Возможность включить в заявку 26 игроков дает тебе право рискнуть и взять травмированного игрока. Потому что обычно это только 23 игрока, и раньше мы все равно брали травмированных игроков".



"Я по-настоящему сочувствую Рису также симпатизирую другим парням, которые тоже не попали в заявку. Нет ничего хуже, чем не поехать на Чемпионат Мира", — сообщил Мерсон Daily Star.