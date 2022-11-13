Мерсон считает ошибкой невключение Джеймса в заявку Англии на ЧМ-2022
Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не брать защитника "Челси" Риса Джеймса на Чемпионат Мира в Катаре.
Из-за травмы колена Джеймс не попал в заявку англичан на ЧМ-2022, и Мерсон считает это ошибкой. По мнению Пола, Саутгейт должен был взять Риса, даже если тот восстановится только к стадии плей-офф.
"Если бы на его месте был Харри Кейн, он бы поехал. А в чем разница? Без Джеймса в команде нам не выиграть Чемпионат Мира".
"Джеймсу гарантировано место в стартовом составе, он должен играть в каждом матче сборной Англии. Он один из наших лучших игроков".
"Будь это Кейн, они бы сказали: "Ладно, мы возьмем его и будем использовать после групповой стадии". Хуже нас не обороняется никто, поэтому нам нужны наши лучшие игроки. Я просто не понимаю. Он так же важен, как и Кейн".
"Если прочитать его заявление, он чувствует, что восстановится через несколько недель. Я бы пошел на то, чтобы использовать его только в плей-офф".
"Я был дал ему время, чтобы восстановиться, потому что на групповой стадии, где ты владеешь мячом 70 процентов времени, можно использовать Трента Александер-Арнольда, который бы там выглядел игроком мирового уровня. Но затем нам попадется Франция, Трент прозевает Килиана Мбаппе, и все мы будем хвататься за голову".
"Возможность включить в заявку 26 игроков дает тебе право рискнуть и взять травмированного игрока. Потому что обычно это только 23 игрока, и раньше мы все равно брали травмированных игроков".
"Я по-настоящему сочувствую Рису также симпатизирую другим парням, которые тоже не попали в заявку. Нет ничего хуже, чем не поехать на Чемпионат Мира", — сообщил Мерсон Daily Star.
13.11.2022 20:00
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Согласен. Джеймса стоило заявить. Хотя мы можем многого не знать и на самом деле Саутгейт знает, что делает.
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Наши на ЧМ по хоккею к 1/4 или вообще 1/2 регулярно привозят нхл-овцев, а тут группы задоджить уже всё трагедия.
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