"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и ушел в отрыв

Дубль Мартина Эдегора обеспечил "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" и позволил команде Микеля Артеты увеличить отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.

В своем последнем матче временщик "волков" Стив Дэвис ввел в стартовый состав Тоти и Адаму Траоре.



А стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:1 над "Челси" в прошлый уикенд.



Уже на второй минуте в игре возникла пауза из-за проблем со здоровьем у Гранита Джаки, однако тот смог вернуться на поле — правда, ненадолго и был заменен спустя минут 15.



На пятой минуте Габриэль Жезус принял мяч в центре чужой штрафной и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за явного офсайда.



"Арсенал", конечно, владел преимуществом, однако "Вулверхэмптон" очень неплохо контратаковал — как, например, на 20-й минуте, когда Гонсалу Гедеш пробил над крестовиной.



Самым активным в составе гостей был Жезус, который на 35-й минуте даже пробил в перекладину.



В концовке тайма хозяева имели реальный момент открыть счет. Вильям Салиба совершил редкую для себя ошибку, подарив мяч Гедешу на фланге. Гонсалу вошел в штрафную и нанес обводящий удар, однако Габриэль успех подстраховать партнера, подставив ногу.



Во втором тайме "волки" продолжили огрызаться, однако на 54-й минуте "канониры" добились своего. Фабиу Виейра, заменивший Джаку, с помощью прострела вывел на пустые ворота Мартина Эдегора — 0:1.



Вскоре игра успокоилась — настолько, что команды минут 10 не могли нанести ни удара. Однако на 75-й минуте "Арсенал" взбодрил толпу. Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са не позволил Габриэлю Мартинелли поразить свой ближний угол, но мяч отскочил к Эдегору, который вторым касанием все же поразил искомую зону — 0:2.



Остаток матча запомнился разве что парой ударов вышедшего на замену у "волков" Даниэла Поденсе. В первом случае он бил в падении через себя — мимо. Во втором не смогу переиграть Аарона Рамсдейла.



"Вулверхэмптон" довольно опасно контратаковал, доставив немало неприятных моментов лидеру Премьер-Лиги. Однако "Арсенал" показал большее рвение к победе и был за это вознагражден.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче