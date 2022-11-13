"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и ушел в отрыв
Дубль Мартина Эдегора обеспечил "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" и позволил команде Микеля Артеты увеличить отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.
В своем последнем матче временщик "волков" Стив Дэвис ввел в стартовый состав Тоти и Адаму Траоре.
А стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:1 над "Челси" в прошлый уикенд.
Уже на второй минуте в игре возникла пауза из-за проблем со здоровьем у Гранита Джаки, однако тот смог вернуться на поле — правда, ненадолго и был заменен спустя минут 15.
На пятой минуте Габриэль Жезус принял мяч в центре чужой штрафной и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за явного офсайда.
"Арсенал", конечно, владел преимуществом, однако "Вулверхэмптон" очень неплохо контратаковал — как, например, на 20-й минуте, когда Гонсалу Гедеш пробил над крестовиной.
Самым активным в составе гостей был Жезус, который на 35-й минуте даже пробил в перекладину.
В концовке тайма хозяева имели реальный момент открыть счет. Вильям Салиба совершил редкую для себя ошибку, подарив мяч Гедешу на фланге. Гонсалу вошел в штрафную и нанес обводящий удар, однако Габриэль успех подстраховать партнера, подставив ногу.
Во втором тайме "волки" продолжили огрызаться, однако на 54-й минуте "канониры" добились своего. Фабиу Виейра, заменивший Джаку, с помощью прострела вывел на пустые ворота Мартина Эдегора — 0:1.
Вскоре игра успокоилась — настолько, что команды минут 10 не могли нанести ни удара. Однако на 75-й минуте "Арсенал" взбодрил толпу. Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са не позволил Габриэлю Мартинелли поразить свой ближний угол, но мяч отскочил к Эдегору, который вторым касанием все же поразил искомую зону — 0:2.
Остаток матча запомнился разве что парой ударов вышедшего на замену у "волков" Даниэла Поденсе. В первом случае он бил в падении через себя — мимо. Во втором не смогу переиграть Аарона Рамсдейла.
"Вулверхэмптон" довольно опасно контратаковал, доставив немало неприятных моментов лидеру Премьер-Лиги. Однако "Арсенал" показал большее рвение к победе и был за это вознагражден.
"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче
13.11.2022 00:40
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Последние комментарии:
Ладно, напишу ещё раз у ситуации в Украине:
Путин не сможет выиграть уже. Война проигранна. Всё что сейчас он пытается сделать - отстрочить сдачу Мариуполя, Донецка, Луганска забросав фронт трупами мобилизованных.
То есть, всё что мы наблюдаем - это агония Путина. Тут нечего обсуждать особо, кроме его способности применить ядерное оружие. Без этого, в дальнейшем будет медленное продвижение ВСУ, обстрелы Украины, новые волны мобилизации. Всё. Это будет месяцы продолжаться. Ничего принципиально нового. Украина победила.
А вот чемпион мира по гейболу ещё не определен. Так что предлагаю состредоточится на этом.
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Но оставим этот мерзкий футбол и вернёмся к теме об Украине
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С победой адекватных! ну и напомню: русня не люди. иванушки дурачки подлежат тотальному истреблению. вместе с аленушками.
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Просто звери! Артета прокачал их либидо на 300%!
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Нюкасл приближается
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Охуєнно так
С победой!!
(ответить)
37 очков за 14 туров!!! Просто космос
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Пенсы шо с ибалом?
Лондон красный,сечёте? ;)
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Сегодня Траорэ выебет Зину чекайте
Источник: http://fapl.ru/posts/96745/?c=1
как дела, чепуха?
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