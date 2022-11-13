"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и ушел в отрыв

Мартин Эдегор Дубль Мартина Эдегора обеспечил "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" и позволил команде Микеля Артеты увеличить отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.

В своем последнем матче временщик "волков" Стив Дэвис ввел в стартовый состав Тоти и Адаму Траоре.

А стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:1 над "Челси" в прошлый уикенд.

Уже на второй минуте в игре возникла пауза из-за проблем со здоровьем у Гранита Джаки, однако тот смог вернуться на поле — правда, ненадолго и был заменен спустя минут 15.

На пятой минуте Габриэль Жезус принял мяч в центре чужой штрафной и расстрелял ворота, однако гол не был засчитан из-за явного офсайда.

"Арсенал", конечно, владел преимуществом, однако "Вулверхэмптон" очень неплохо контратаковал — как, например, на 20-й минуте, когда Гонсалу Гедеш пробил над крестовиной.

Самым активным в составе гостей был Жезус, который на 35-й минуте даже пробил в перекладину.

В концовке тайма хозяева имели реальный момент открыть счет. Вильям Салиба совершил редкую для себя ошибку, подарив мяч Гедешу на фланге. Гонсалу вошел в штрафную и нанес обводящий удар, однако Габриэль успех подстраховать партнера, подставив ногу.

Во втором тайме "волки" продолжили огрызаться, однако на 54-й минуте "канониры" добились своего. Фабиу Виейра, заменивший Джаку, с помощью прострела вывел на пустые ворота Мартина Эдегора — 0:1.

Вскоре игра успокоилась — настолько, что команды минут 10 не могли нанести ни удара. Однако на 75-й минуте "Арсенал" взбодрил толпу. Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са не позволил Габриэлю Мартинелли поразить свой ближний угол, но мяч отскочил к Эдегору, который вторым касанием все же поразил искомую зону — 0:2.

Остаток матча запомнился разве что парой ударов вышедшего на замену у "волков" Даниэла Поденсе. В первом случае он бил в падении через себя — мимо. Во втором не смогу переиграть Аарона Рамсдейла.

"Вулверхэмптон" довольно опасно контратаковал, доставив немало неприятных моментов лидеру Премьер-Лиги. Однако "Арсенал" показал большее рвение к победе и был за это вознагражден.

"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 00:40

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Последние комментарии:




  1. kellborn 13.11.2022 01:37 # kellborn
    Ладно, напишу ещё раз у ситуации в Украине:

    Путин не сможет выиграть уже. Война проигранна. Всё что сейчас он пытается сделать - отстрочить сдачу Мариуполя, Донецка, Луганска забросав фронт трупами мобилизованных.

    То есть, всё что мы наблюдаем - это агония Путина. Тут нечего обсуждать особо, кроме его способности применить ядерное оружие. Без этого, в дальнейшем будет медленное продвижение ВСУ, обстрелы Украины, новые волны мобилизации. Всё. Это будет месяцы продолжаться. Ничего принципиально нового. Украина победила.

    А вот чемпион мира по гейболу ещё не определен. Так что предлагаю состредоточится на этом.

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  2. hachidlo 13.11.2022 01:20 # hachidlo
    Но оставим этот мерзкий футбол и вернёмся к теме об Украине

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  3. acceptodessa 13.11.2022 01:07 # acceptodessa
    С победой адекватных! ну и напомню: русня не люди. иванушки дурачки подлежат тотальному истреблению. вместе с аленушками.

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  4. ivan-tns 13.11.2022 01:04 # ivan-tns
    Просто звери! Артета прокачал их либидо на 300%!

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  5. shearer1 13.11.2022 00:59 # shearer1
    Нюкасл приближается

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  6. unclearness 13.11.2022 00:48 # unclearness
    Охуєнно так
    С победой!!

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  7. takernotagiver 13.11.2022 00:47 # takernotagiver
    37 очков за 14 туров!!! Просто космос

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  8. kukuruzzo 13.11.2022 00:46 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  9. v-0987654321 13.11.2022 00:45 # v-0987654321
    Пенсы шо с ибалом?

    Лондон красный,сечёте? ;)

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  10. ugunner4 13.11.2022 00:44 # ugunner4
    Сегодня Траорэ выебет Зину чекайте

    Источник: http://fapl.ru/posts/96745/?c=1

    как дела, чепуха?

    (ответить)

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