Клопп ответил Невиллу на критику Трента

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на критику эксперта Гари Невилла насчет защитника Трента Александер-Арнольда.

На днях Невилл усомнился в том, что Александер-Арнольд примет участие на Чемпионате Мира в Катаре, заявив, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не может положиться на Трента в матчах плей-офф.



Клопп так совершенно не считает и напоминает Невиллу, что у Александер-Арнольда, который все-таки попал в заявку англичан, есть опыт участия в больших матчах и завоевания трофеев.



"Я не разговаривал с Трентом насчет вызова в сборную, но я достаточно давно знаю Трента, и он понимает, что не может как-то на это повлиять, кроме как своей игрой. О такого рода вещах много говорят".



"Слышал, Гари Невилл что-то сказал о больших матчах. Сказал, что Трент не может играть в матчах на вылет. Но Тренту 24 года, и он выиграл уже ряд финалов, важных матчей, где тебе нужно обороняться".



"Он играл в финалах — например, против "Челси" в прошлом году. То был невероятно напряженный финал против игроков мирового уровня, которые определенно лучше тех, которым они (англичане) будут противостоять на Чемпионате Мира".



"И он всегда был на месте и хорошо оборонялся. Я не знаю, почему нам приходится об этом говорить, но ладно".



"Я не уверен, было ли его приглашение под вопросом, но с учетом всех этих разговоров — по крайней мере, тех, за которыми я следил, — если бы каждый был в строю, они едва ли бы взяли четырех правых защитников".



"Я не совсем понимаю, почему мы говорим об этом. Когда ты выбираешь из четырех-пяти игроков, и Уолкер не в форме, а Рис Джеймс недоступен, ты с радостью возьмешь Трента".



"Трент спокойно к этому относится. Он играет в свой футбол, старается совершенствоваться и развиваться, но я думаю, он был бы расстроен, если бы его не взяли", — цитирует Клоппа Sky Sports.