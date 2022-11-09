Каррагер удивлен, что FSG хочет продать "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что удивлен намерением Fenway Sports Group продать "Ливерпуль".

Ранее на текущей неделе стало известно, что FSG собирается продать "Ливерпуль" или часть в нем.



Каррагер не ожидал, что американские владельцы захотят уйти так рано, но соглашается, что сейчас идеальный момент для продажи клуба.



"Думаю, в этом кое-что есть. Но я не уверен, хотят они полностью продать клуб или пытаются привлечь больше денег в клуб. Думаю, FSG проделала огромную работу в клубе, хотя у них никогда не было денег уровня "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити".



"Они являются теми владельцами, которые вернули титул, пригласили Юргена Клоппа, обновили стадион и тренировочную базу. Они практически стали ролевой моделью для клубов вроде "Арсенала".



"Я удивлен. Будет ли клуб когда-нибудь стоить так же дорого, как сейчас? С Клоппом в качестве тренера и командой, которая была так успешна в последние годы? Возможно, это имеет смысл".



"Я просто переживаю, что в лиге появляется так много американских владельцев. В будущем они могут получить власть для изменений по примеру американского спорта. Учитывая это, я думал, они задержатся здесь надолго", — цитирует Каррагера Sky Sports.