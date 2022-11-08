Рэтклифф не будет покупать "Ливерпуль"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф исключил себя из числа претендентов на покупку "Ливерпуля".

Достоверно известно, что ранее в этом году Рэтклифф пытался купить "Челси" у Романа Абрамовича, а также сэру Джиму было сказано Глэйзерами, что "Манчестер Юнайтед" не продается.



Но сейчас, когда "Ливерпуль" фактически оказался выставлен на продажу, 70-летний бизнесмен больше не собирается инвестировать в Премьер-Лигу и сосредоточен на развитии французской "Ниццы", которая ему уже принадлежит.



"Наша позиция изменилась с лета, и теперь мы сосредоточены на "Ницце". Наши амбиции в том, чтобы превратить "Ниццу" в большой клуб во Франции и конкурировать с ПСЖ".



"Это обеспечит лучшую отдачу от наших инвестиций, нежели покупка большого клуба Премьер-Лиги", — сообщил официальный представитель Рэтклиффа The Telegraph.