Рэтклифф не будет покупать "Ливерпуль"
Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф исключил себя из числа претендентов на покупку "Ливерпуля".
Достоверно известно, что ранее в этом году Рэтклифф пытался купить "Челси" у Романа Абрамовича, а также сэру Джиму было сказано Глэйзерами, что "Манчестер Юнайтед" не продается.
Но сейчас, когда "Ливерпуль" фактически оказался выставлен на продажу, 70-летний бизнесмен больше не собирается инвестировать в Премьер-Лигу и сосредоточен на развитии французской "Ниццы", которая ему уже принадлежит.
"Наша позиция изменилась с лета, и теперь мы сосредоточены на "Ницце". Наши амбиции в том, чтобы превратить "Ниццу" в большой клуб во Франции и конкурировать с ПСЖ".
"Это обеспечит лучшую отдачу от наших инвестиций, нежели покупка большого клуба Премьер-Лиги", — сообщил официальный представитель Рэтклиффа The Telegraph.
08.11.2022 23:00
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"Наши амбиции в том, чтобы превратить "Ниццу" в большой клуб во Франции и конкурировать с ПСЖ"
Источник: http://fapl.ru/posts/96663/#reply
Долбаёб страый. Не нужен был.
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