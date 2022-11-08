Рэтклифф не будет покупать "Ливерпуль"

Сэр Джим Рэтклифф Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф исключил себя из числа претендентов на покупку "Ливерпуля".

Достоверно известно, что ранее в этом году Рэтклифф пытался купить "Челси" у Романа Абрамовича, а также сэру Джиму было сказано Глэйзерами, что "Манчестер Юнайтед" не продается.

Но сейчас, когда "Ливерпуль" фактически оказался выставлен на продажу, 70-летний бизнесмен больше не собирается инвестировать в Премьер-Лигу и сосредоточен на развитии французской "Ниццы", которая ему уже принадлежит.

"Наша позиция изменилась с лета, и теперь мы сосредоточены на "Ницце". Наши амбиции в том, чтобы превратить "Ниццу" в большой клуб во Франции и конкурировать с ПСЖ".

"Это обеспечит лучшую отдачу от наших инвестиций, нежели покупка большого клуба Премьер-Лиги", — сообщил официальный представитель Рэтклиффа The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Ницца, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 23:00

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  1. van-dijk 08.11.2022 23:03 # van-dijk
    "Наши амбиции в том, чтобы превратить "Ниццу" в большой клуб во Франции и конкурировать с ПСЖ"

    Источник: http://fapl.ru/posts/96663/#reply

    Долбаёб страый. Не нужен был.

    (ответить)

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