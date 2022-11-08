Семейство Рикеттс заинтересовано в покупке "Ливерпуля"

Семейство Рикеттс Семейство Рикеттс заинтересовано в приобретении "Ливерпуля" у своих соотечественников из Fenway Sports Group.

Напомним, накануне стало известно, что американцы из FSG готовы продать "Ливерпуль" — будь то частично или полностью.

Как сообщает The Times, интерес к покупке мерсисайдского клуба уже обозначило семейство Рикеттс, которое владеет бейсбольной командой "Чикаго Кабс".

Именно Рикеттс ранее в этом году претендовали на покупку "Челси" у Романа Абрамовича и даже вошли в финальный шорт-лист, но наткнулись на противодействие болельщиков, возмущенных известным высказыванием главы семейства Джо насчет мусульман.

Рикеттс, чье состояние оценивается в 3.7 млрд. долларов, давно ищут возможность совершить инвестиции в английский футбол и ранее также рассматривали возможность покупки "Тоттенхэма".


Метки Ливерпуль, Рикеттс

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 08.11.2022 14:43 # liverpo0ol
    Рикеттс =крах

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  2. felix-the-cat 08.11.2022 14:11 # felix-the-cat
    Нахуй эти бичи нужны
    Одни уходят другие приходят

    3.7 миллиардов долларов.. колбасу он собрался за 4 покупать))) ухеххе

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  3. ivan-tns 08.11.2022 14:06 # ivan-tns
    У Ливера все лидеры 30+. Новый инвестор должен будет хорошо вложиться в клуб, чтобы он не застрял там, где он сейчас!

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  4. suddenly 08.11.2022 14:06 # suddenly
    >>Рикеттс, чье состояние оценивается в 3.7 млрд. долларов

    Так Ливерпуль вроде за 4 хотят продать

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