Семейство Рикеттс заинтересовано в покупке "Ливерпуля"

Семейство Рикеттс заинтересовано в приобретении "Ливерпуля" у своих соотечественников из Fenway Sports Group.

Напомним, накануне стало известно, что американцы из FSG готовы продать "Ливерпуль" — будь то частично или полностью.



Как сообщает The Times, интерес к покупке мерсисайдского клуба уже обозначило семейство Рикеттс, которое владеет бейсбольной командой "Чикаго Кабс".



Именно Рикеттс ранее в этом году претендовали на покупку "Челси" у Романа Абрамовича и даже вошли в финальный шорт-лист, но наткнулись на противодействие болельщиков, возмущенных известным высказыванием главы семейства Джо насчет мусульман.



Рикеттс, чье состояние оценивается в 3.7 млрд. долларов, давно ищут возможность совершить инвестиции в английский футбол и ранее также рассматривали возможность покупки "Тоттенхэма".