Семейство Рикеттс заинтересовано в покупке "Ливерпуля"
Семейство Рикеттс заинтересовано в приобретении "Ливерпуля" у своих соотечественников из Fenway Sports Group.
Напомним, накануне стало известно, что американцы из FSG готовы продать "Ливерпуль" — будь то частично или полностью.
Как сообщает The Times, интерес к покупке мерсисайдского клуба уже обозначило семейство Рикеттс, которое владеет бейсбольной командой "Чикаго Кабс".
Именно Рикеттс ранее в этом году претендовали на покупку "Челси" у Романа Абрамовича и даже вошли в финальный шорт-лист, но наткнулись на противодействие болельщиков, возмущенных известным высказыванием главы семейства Джо насчет мусульман.
Рикеттс, чье состояние оценивается в 3.7 млрд. долларов, давно ищут возможность совершить инвестиции в английский футбол и ранее также рассматривали возможность покупки "Тоттенхэма".
08.11.2022 14:00
Просмотров: 812
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рикеттс =крах
(ответить)
Нахуй эти бичи нужны
Одни уходят другие приходят
3.7 миллиардов долларов.. колбасу он собрался за 4 покупать))) ухеххе
(ответить)
У Ливера все лидеры 30+. Новый инвестор должен будет хорошо вложиться в клуб, чтобы он не застрял там, где он сейчас!
(ответить)
>>Рикеттс, чье состояние оценивается в 3.7 млрд. долларов
Так Ливерпуль вроде за 4 хотят продать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий