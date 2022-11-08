Беллингем стал целью номер один для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" определил полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема в качестве своей цели номер один на следующее лето.

Лишь на прошлой неделе появилась информация, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема, который также интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал".



Однако Sky Germany утверждает, что "Юнайтед" приложит все усилия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за 19-летнего англичанина.



Сообщается, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником таланта Беллингема, а скауты "красных дьяволов" тщательно просматривали Джуда на протяжении последних месяцев.



Проблемой для "Юнайтед" является не только высокая конкуренция, но и связанные с финансовым фейр-плей ограничения — для приобретения Беллингема потребуется сумма около 150 миллионов евро (130.5 млн. фунтов), и далеко не каждый европейский гранд готов выложить такую сумму.