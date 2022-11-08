Беллингем стал целью номер один для "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" определил полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема в качестве своей цели номер один на следующее лето.
Лишь на прошлой неделе появилась информация, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема, который также интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал".
Однако Sky Germany утверждает, что "Юнайтед" приложит все усилия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за 19-летнего англичанина.
Сообщается, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником таланта Беллингема, а скауты "красных дьяволов" тщательно просматривали Джуда на протяжении последних месяцев.
Проблемой для "Юнайтед" является не только высокая конкуренция, но и связанные с финансовым фейр-плей ограничения — для приобретения Беллингема потребуется сумма около 150 миллионов евро (130.5 млн. фунтов), и далеко не каждый европейский гранд готов выложить такую сумму.
08.11.2022 06:00
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владельцам ЛФК жирный лайк, рил красавцы, вытащили нас из тяжелых времен: с грани банкротства и внешнего управления. постепенно шаг за шагом поднимая мощь клуба, грамотная трансферная и кадровая политика, не без косяков конечно, но у кого их не бывает (посмотрите на фк какульси). прозрачная, чистая как слеза младенца бухгалтерия. реконструкция стадиона, новая тренировочная база.
если ФСГ осуществит продажу я пойму их, сдержанно но пойму. они покупали клуб за 300 млн - сейчас ЛФК стоит под 5 млрд. бренд стоит больших денег. наша богатая история бессценна!
YNWA!
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мц то он зачем, там есть великолепный Филлипс
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