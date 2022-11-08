Деньги с продажи "Челси" "в начале своего пути" в Украину
Британский министр по делам Европы Лео Дочерти подтвердил, что вырученные с продажи "Челси" деньги вскоре будут направлены в Украину.
Напомним, в мае Тодд Бели приобрел "Челси" у Романа Абрамовича за 4.25 млрд. фунтов, однако российских олигарх с израильским и португальским паспортами не получил ни пенни с этой сделки.
Дело в том, что вся сумма оказалась на замороженном банковском счете, и с самого начала, как и было оговорено перед продажей клуба, британское правительство планировало направить эти деньги на поддержку людей, пострадавших от войны в Украине.
Многих удивляло, почему британцы продолжают удерживать эти деньги у себя и не тратят их по назначению, однако Дочерти уверяет, что вскоре это произойдет.
"Они по-прежнему на замороженном банковском счету в Британии. Мы завершили административную работу и обратились за лицензией. Надеемся, эти средства в начале своего пути в Украину на помощь нуждающимся людям", — цитирует Дочерти The Independent.
08.11.2022 22:00
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K P A C U B O
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А чо разве так можно было? Давайте тогда у всех капиталистов деньги отберем, раз уж такое дозволено.
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Епать популизм, всё как всегда
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Сколько же на этом всем бабок воруется, всеми чиновниками.... боже мой)))) без войны такое не прокатит...
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Хохлят и тут начнут, получат пару коробок памперсов, что бы из подвала не выбежать.... и хватит с них.
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