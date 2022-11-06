Мерсон: "Арсенал" должен избежать поражения против "Челси"

Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "канонирам" нужно избежать поражения в дерби против "Челси".

Чтобы уйти на перерыв, связанный с ЧМ-2022 в Катаре, лидером Премьер-Лиги, "Арсеналу" необходимо побеждать на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.



Мерсон считает, что это будет хорошая проверка чемпионских амбиций "канониров". Что касается "синих", то в их шансы на титул Пол не верит при любом исходе.



"Это матч огромной важности для обеих команд, по разным причинам. Если "Арсенал" победит, то будет опережать "Челси" уже на 13 очков. Давайте будем реалистами — в случае "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси" нет и речи о завоевании титула Премьер-Лиги. Для них чемпионская гонка окончена, и они нацелены на попадание в топ-4".



"Если "Арсенал" одержит победу, то им нужно будет проиграть пять матчей, чтобы "Челси" их нагнал — и это еще в случае, если "Челси" сам не будет проигрывать. Это большой матч для "Арсенала", и они должны избежать поражения. Они должны доказать, что им по зубам не только середняки и аутсайдеры. Если "Арсенал" не проиграет, я бы ожидал, что они будут долго в чемпионской гонке", — сообщил Мерсон Sportskeeda.