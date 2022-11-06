Алиссон чувствует, что находится в своей лучшей форме за карьеру

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон чувствует, что он находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

Алиссон является одним из самых стабильных игроков в этом непростом для "Ливерпуля" сезоне. Если бы не надежная игра 30-летнего бразильца в воротах, результаты "красных" могли бы быть еще плачевнее.



Алиссон признает, что его форма, возможно, еще никогда не была так хороша, однако первый номер "Ливерпуля" обещает не расслабляться.



"Я умею оценивать свою игру и являюсь своим главным критиком. Когда я делаю что-нибудь хорошее, я знаю это и не перехваливаю себя. Но когда я делают что-нибудь плохое, я тоже не впадаю в крайность".



"Я стараюсь стать лучше, прогрессировать, даже когда делаю что-нибудь хорошо или не очень хорошо. Так я стараюсь поддерживать высокий уровень".



"Нахожусь ли я в своей лучшей форме за карьеру? Пока что это может быть именно так".



"Думаю, прошлый сезон сложился очень хорошо лично для меня. Моя цель — сохранить этот уровень, как минимум".



"Мы как команда стараемся обрести стабильность, и если я буду делать это только ради себя, то это неправильно".



"Сейчас у нас не все ладится с результатами, но таков футбол, и ты должен сражаться, стремиться сражаться больше, и мои партнеры по команде помогают мне в каждом матче показывать как можно более классную игру", — сообщил Алиссон официальному веб-сайту "Ливерпуля".