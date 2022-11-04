"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема

Джуд Беллингем Среди всех заинтересованных в Джуде Беллингеме клубов "Ливерпуль" имеет наивысшие шансы заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии.

Беллингем добился колоссального прогресса за два года в Дортмунде, и ожидается, что следующим летом, если не в январе, европейские гранды устроят настоящую битву за Джуда.

В услугах 19-летнего англичанина заинтересованы не только представляющие Премьер-Лигу "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", но и "Реал".

Однако сразу несколько источников подтвердили ESPN, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема. Более того, мерсисайдцы уже заняты согласованием сделки "в общих чертах".

Утверждается, что "Ливерпулю" удалось войти в доверительные отношения с Беллингемом и его окружением, хотя сам Джуд и его отец Марк публично отрицают наличие каких-либо договоренностей.

Ожидается, что "Боруссия" согласится отпустить Беллингема примерно за 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 19:00

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  1. slash-lfc 04.11.2022 19:26 # slash-lfc
    Колбаса как обычно по два года лидирует в борьбе за кем-то, а потом приходят норм топ-клубы, которые за пару дней оформляют этих игроков. Биллингема нужно к КОРОЛЯМ!!! Лучшие сборники Англии будут в лучшем клубе острова.

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  2. liverpo0ol 04.11.2022 19:07 # liverpo0ol
    Второй санчо

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