Среди всех заинтересованных в Джуде Беллингеме клубов "Ливерпуль" имеет наивысшие шансы заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии.

Беллингем добился колоссального прогресса за два года в Дортмунде, и ожидается, что следующим летом, если не в январе, европейские гранды устроят настоящую битву за Джуда.



В услугах 19-летнего англичанина заинтересованы не только представляющие Премьер-Лигу "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", но и "Реал".



Однако сразу несколько источников подтвердили ESPN, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема. Более того, мерсисайдцы уже заняты согласованием сделки "в общих чертах".



Утверждается, что "Ливерпулю" удалось войти в доверительные отношения с Беллингемом и его окружением, хотя сам Джуд и его отец Марк публично отрицают наличие каких-либо договоренностей.



Ожидается, что "Боруссия" согласится отпустить Беллингема примерно за 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).