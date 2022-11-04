Хендерсон чувствует, что недостаточно поддерживает геев и лесбиянок
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон признал, что его поддержки ЛГБТ-меньшинств "никогда не будет достаточно".
В преддверии Чемпионата Мира многие ЛГБТ-болельщики английской сборной стоят перед дилеммой, учитывая отношение в Катаре к сексуальным меньшинствам.
Игроки сборной Англии уже договорились, что их капитан Харри Кейн наденет повязку радужной расцветки, однако Хендерсон хотел бы сделать для геев и лесбиянок больше.
"Что бы вы не делали как команда или как игроки, этого никогда не будет достаточно, и я всегда отдаю себе отчет насчет этого".
"Ты должен чувствовать мысленное удовлетворение и знать, что делаешь правильное дело", — сообщил Хендерсон BBC.
04.11.2022 11:00
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Последние комментарии:
михуиджо не перестает издеваться над лузерпулем. топарь.
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групповушку с ними устроить что ли?
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fapl без должной поддержки - подытожил Хендерсон.
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