Хендерсон чувствует, что недостаточно поддерживает геев и лесбиянок

Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон признал, что его поддержки ЛГБТ-меньшинств "никогда не будет достаточно".

В преддверии Чемпионата Мира многие ЛГБТ-болельщики английской сборной стоят перед дилеммой, учитывая отношение в Катаре к сексуальным меньшинствам.

Игроки сборной Англии уже договорились, что их капитан Харри Кейн наденет повязку радужной расцветки, однако Хендерсон хотел бы сделать для геев и лесбиянок больше.

"Что бы вы не делали как команда или как игроки, этого никогда не будет достаточно, и я всегда отдаю себе отчет насчет этого".

"Ты должен чувствовать мысленное удовлетворение и знать, что делаешь правильное дело", — сообщил Хендерсон BBC.


Метки Ливерпуль, сборная Англии, Хендерсон, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 04.11.2022 11:27 # ruchinski
    михуиджо не перестает издеваться над лузерпулем. топарь.

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  2. royal-arsenal 04.11.2022 11:14 # royal-arsenal
    групповушку с ними устроить что ли?

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  3. closer 04.11.2022 11:08 # closer
    fapl без должной поддержки - подытожил Хендерсон.

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