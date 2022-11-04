Хендерсон чувствует, что недостаточно поддерживает геев и лесбиянок

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон признал, что его поддержки ЛГБТ-меньшинств "никогда не будет достаточно".

В преддверии Чемпионата Мира многие ЛГБТ-болельщики английской сборной стоят перед дилеммой, учитывая отношение в Катаре к сексуальным меньшинствам.



Игроки сборной Англии уже договорились, что их капитан Харри Кейн наденет повязку радужной расцветки, однако Хендерсон хотел бы сделать для геев и лесбиянок больше.



"Что бы вы не делали как команда или как игроки, этого никогда не будет достаточно, и я всегда отдаю себе отчет насчет этого".



"Ты должен чувствовать мысленное удовлетворение и знать, что делаешь правильное дело", — сообщил Хендерсон BBC.