Клопп предвкушает "большой матч" против "Тоттенхэма"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что воскресный матч против "Тоттенхэма" имеет огромное значение.

Посреди недели "Ливерпуль" порадовал своих болельщиков победой 2:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов и теперь постарается улучшить свое положение в Премьер-Лиге.

Впереди у "красных" выезд в Северный Лондон, и Клопп понимает, что турнирная ситуация обязывает его команду играть на победу.

"Выезд к "Тоттенхэму" — это большой матч для нас. Огромный матч — и сложный".

"Я не могу сосчитать очковую дистанцию между нами и ними, но мы должны постараться. Мы знаем, что это будет сложно. Все мы знаем, что "Тоттенхэм" — это очень организованная команда, которая обороняется на крайне высоком уровне и для которой контратаки имеют огромное значение".

"Тоттенхэм" набрал хороший ход, а два своих последних матча, включая крайне важный в Лиге Чемпионов, они переворачивали на последней минуте, поэтому они уверены в себе и сильны", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 17:00

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  1. wilegend 04.11.2022 17:36 # wilegend
    "Я не могу сосчитать очковую дистанцию между нами и ними

    Источник: http://fapl.ru/posts/96578/

    он оном, а она аноном

    (ответить)

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