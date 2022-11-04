Клопп предвкушает "большой матч" против "Тоттенхэма"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что воскресный матч против "Тоттенхэма" имеет огромное значение.
Посреди недели "Ливерпуль" порадовал своих болельщиков победой 2:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов и теперь постарается улучшить свое положение в Премьер-Лиге.
Впереди у "красных" выезд в Северный Лондон, и Клопп понимает, что турнирная ситуация обязывает его команду играть на победу.
"Выезд к "Тоттенхэму" — это большой матч для нас. Огромный матч — и сложный".
"Я не могу сосчитать очковую дистанцию между нами и ними, но мы должны постараться. Мы знаем, что это будет сложно. Все мы знаем, что "Тоттенхэм" — это очень организованная команда, которая обороняется на крайне высоком уровне и для которой контратаки имеют огромное значение".
"Тоттенхэм" набрал хороший ход, а два своих последних матча, включая крайне важный в Лиге Чемпионов, они переворачивали на последней минуте, поэтому они уверены в себе и сильны", — цитирует Клоппа The Independent.
04.11.2022 17:00
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"Я не могу сосчитать очковую дистанцию между нами и ними
Источник: http://fapl.ru/posts/96578/
он оном, а она аноном
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