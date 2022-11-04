Клопп предвкушает "большой матч" против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что воскресный матч против "Тоттенхэма" имеет огромное значение.

Посреди недели "Ливерпуль" порадовал своих болельщиков победой 2:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов и теперь постарается улучшить свое положение в Премьер-Лиге.



Впереди у "красных" выезд в Северный Лондон, и Клопп понимает, что турнирная ситуация обязывает его команду играть на победу.



"Выезд к "Тоттенхэму" — это большой матч для нас. Огромный матч — и сложный".



"Я не могу сосчитать очковую дистанцию между нами и ними, но мы должны постараться. Мы знаем, что это будет сложно. Все мы знаем, что "Тоттенхэм" — это очень организованная команда, которая обороняется на крайне высоком уровне и для которой контратаки имеют огромное значение".



"Тоттенхэм" набрал хороший ход, а два своих последних матча, включая крайне важный в Лиге Чемпионов, они переворачивали на последней минуте, поэтому они уверены в себе и сильны", — цитирует Клоппа The Independent.