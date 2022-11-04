В "Челси" ожидают, что Чилуэлл пропустит три месяца

В "Челси" ожидают, что левый защитник Бен Чилуэлл пропустит три месяца.

Накануне появилась информация, что Чилуэлл не примет участия на Чемпионате Мира в Катаре из-за травмы, которую Бен получил в концовке победного для "Челси" матча Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в минувшую среду (2:1).



По информации Evening Standard, у Чилуэлла обнаружили надрыв сухожилия задней поверхности бедра второй степени, и сегодня Бен пройдет углубленное обследование, чтобы подтвердить диагноз и определить лечение.



Предполагается, что восстановление 25-летнего Чилуэлла растянется до февраля, а значит Бен пропустит значительный отрезок матчей своего клуба после ЧМ-2022.



В отсутствие Чилуэлла позицию левого защитника сборной Англии на ЧМ-2022 может занять Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед".