Каррагер: "Ливерпуль" легко может финишировать шестым"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что команда Юргена Клоппа может завершить этот сезона на шестом месте в Премьер-Лиге — причем "легко".

Выиграв только четыре из своих 12 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги 2022/23, "Ливерпуль" оказался на девятом месте в таблице. "Красные" находятся в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов и в 15 от лидирующего "Арсенала".



Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" прибавит во второй половине сезона, но если этого не произойдет, Джейми видит "красных" за пределами топ-4.



"Думаю, оба лондонских клуба, "Арсенал" и "Тоттенхэм", попадут в топ-4, я правда в это верю. Я обожаю наблюдать за "Арсеналом", они практически стали моей любимой командой в этом сезоне для просмотра".



"Думаю, и "Ливерпуль" попадет в топ-4, опередив "Челси" с "Манчестер Юнайтед". В топ-4 будут "Ливерпуль", два лондонских клуба и "Манчестер Сити". Однако, думаю, борьба пойдет до самого конца, и если бы сейчас мне как болельщику "Ливерпуля" было предложено четвертое место, я бы оторвал его с руками".



"Думаю, "Ливерпулю" предстоит серьезная борьба, и они легко могут финишировать шестыми. Но я думаю, "Ливерпуль" соберется, и в некоторый момент второй половины сезона мы увидим прежний "Ливерпуль".



"Когда "Ливерпуль" будет играть, как раньше, их никто не сможет остановить в этой лиге, за исключением "Манчестер Сити". Но если они не вернут прежнюю стабильность, им будет тяжело", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.