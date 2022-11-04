"Арсенал" победил "Цюрих" и занял первое место в Группе A

"Арсенал" одержал победу 1:0 над "Цюрихом" и оформил выход в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы A.

"Канониры" по-хозяйски начали матч и уже на 17-й минуте открыли счет. Это Киран Тирни нанес хлесткий удар с левой ноги из-за пределов штрафной площади — 1:0.



Хозяева "Эмирейтс" продолжили доминировать и в остатке первого тайма создали несколько хороших моментов, но развить свое преимущество не смогли.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил искать второй гол, но постепенно игра стала меняться, потому что турнирная ситуация заставляла "Цюрих" идти вперед.



На 68-й минуте гости даже забили гол, однако был зафиксирован офсайд.



Концовка выдалась очень нервной для хозяев, которые почти перестали атаковать и были вынуждены сосредоточиться на обороне своих ворот, но победа от них не ускользнула.



"Арсенал" (Англия) — Цюрих" (Швейцария) — 1:0 (1:0)



Гол: Тирни 17.



"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу 73, Соареш 88), Холдинг, Габриэль, Тирни, Виейра (Эдегор 73), Эльнени (Партей 63), Локонгна, Нелсон, Жезус (Сака 63), Нкетиа.