Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.

РЕАЛ СОСЬЕДАД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:45 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" уже гарантировал себе выход в плей-офф, а если победит лидирующий в Группе E "Реал Сосьедад" с разницей в два мяча или более, то сделает это с первого места.



- Ранее в этом сезоне "Реал Сосьедад" — с пятой попытки — одержал свою первую победу над "Юнайтед".



- "Юнайтед" проиграл оба последних матча против испанских команд.



- "Реал Сосьедад" выиграл оба последних домашних матча в Лиге Европе, хотя до этого — только два из 10 таких (4 ничьи, 4 поражения).



- "Юнайтед" выиграл шесть из семи последних выездных матчей в Лиге Европы (1 поражение), забив 19 голов.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен травмированных игроков атаки в лице Антони, Джейдона Санчо и Антони Мартиаля. Отсутствует и защитник Рафаэль Варан.



АРСЕНАЛ — ЦЮРИХ 23:00 Онлайн-трансляция



В данный момент "Арсенал" возглавляет Группу A, на два очка опережая ПСВ, которому проиграл на прошлой неделе и который играет на выезде с "Буде-Глимт". Как бы то ни было, ниже второго места "канониры" уже не опустятся.



- Когда в первом туре "Арсенал" победил "Цюрих", то была первая встреча этих двух команд.



- Вообще, "Арсенал" выиграл все семь своих матчей против швейцарских команд.



- "Цюрих" проиграл все пять своих выездных матчей против английских команд в еврокубках, в среднем пропуская по три гола.



- "Арсенал" проиграл лишь один из 19 последних домашних матчей на групповых стадиях еврокубков (15 побед, 3 ничьи).



- Цюрих" выиграл только один из 17 последних выездных матчей в еврокубках (3 ничьи, 13 поражений).



- "Арсенал" не пропустил ни одного гола в трех последних домашних матчах в еврокубках.



Накануне на тренировке "Арсенала" отсутствовал только Эмиль Смит-Роу. Даже Мохамед Эльнени и Букайо Сака вернулись в общую группу.