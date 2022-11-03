Ван дер Ваарт: "Тоттенхэм" сможет выиграть Премьер-Лигу с Зийешем"
Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт считает, что "шпоры" смогут выиграть Премьер-Лигу, если пригласят из "Челси" вингера Хакима Зийеша.
29-летний Зийеш был недоволен своей ролью в "Челси" еще в прошлом сезоне. В этой кампании его ситуация только ухудшилась — Хаким и близко не является основным игроком, довольствуясь появлениями на замену.
Ван дер Ваарт, выступавший за "Тоттенхэм" с 2010 по 2012 году, видит в этом шанс для "шпор" заполучить классного игрока.
"Хаким Зийеш должен перейти в "Тоттенхэм". Если "Тоттенхэм" получит Хакима Зийеша, они смогут выиграть Премьер-Лигу. Я говорю это серьезно", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.
03.11.2022 11:00
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Последние комментарии:
Хайпанул и заткнулся
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Рафа конечно лютый топ. Но я думаю Зиеш не совсем то, что нам нужно, он банально не выдержит интенсивность тренировок и у него нет концентрации в моментах, а это самое важное, нужен тот, кто может просто отдать хороший пас или забивает голевые моменты. Хаким в этом плане не тянет, его лига это Ла Лига, зачем он вообще торчит в АПЛ, я хз.
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