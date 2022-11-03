Ван дер Ваарт: "Тоттенхэм" сможет выиграть Премьер-Лигу с Зийешем"

Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт считает, что "шпоры" смогут выиграть Премьер-Лигу, если пригласят из "Челси" вингера Хакима Зийеша.

29-летний Зийеш был недоволен своей ролью в "Челси" еще в прошлом сезоне. В этой кампании его ситуация только ухудшилась — Хаким и близко не является основным игроком, довольствуясь появлениями на замену.



Ван дер Ваарт, выступавший за "Тоттенхэм" с 2010 по 2012 году, видит в этом шанс для "шпор" заполучить классного игрока.



"Хаким Зийеш должен перейти в "Тоттенхэм". Если "Тоттенхэм" получит Хакима Зийеша, они смогут выиграть Премьер-Лигу. Я говорю это серьезно", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.