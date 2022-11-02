Каррагер: "Нуньес — стоящий игрок"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер похвалил нападающего "красных" Дарвина Нуньеса.

Появившись на замену в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" накануне Нуньес забил гол и помог "Ливерпулю" одержать победу 2:0, которой, правда, не хватило для первого места в группе.



Дарвин до сих пор не закрепился в стартовом составе "Ливерпуля" после своего дорогостоящего перехода из "Бенфики" и, как считает Каррагер, остается "сырым" игроком, однако Джейми доволен результативностью 23-летнего уругвайца.



"За Нуньесом по-настоящему интересно наблюдать, он выходит на поле и оказывает огромное влияние на игру. Это не так, что он делает нечто сенсационное. Он не делает того, что делает Холанд. И люди ожидают большего от него, учитывая его ценник".



"Но если вы посмотрите, сколько минут он проводит на поле и сколько голов он забивает по отношению к сыгранным минутам, то его показатели устрашают. Поэтому он оказывает огромное влияние".



"Однако кое-что не совсем в порядке, и Юрген Клопп не использует его в каждом матче. Он все еще ищет схему, для которой он бы подошел. Нуньес — очень, очень сырой игрок. Но в нем кое-что есть, ты не можешь отвести от него глаз, когда наблюдаешь за его игрой".



"Думаю, "Ливерпуль" получил стоящего игрока, который обладает скоростью и физической мощью и который будет полезен в будущем", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.