Артета призвал "Арсенал" привыкнуть к роли лидера

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артеты заявил, что его команда должна привыкнуть к роли лидера Премьер-Лиги и связанному с этим давлению.

Усилиями "Манчестер Сити" "Арсенал" оказался смещен с вершины Премьер-Лиги на сутки, однако благодаря победе 5:0 над "Ноттингем Форест" в воскресенье "канониры" вернули себе лидерство.

Кроме того, этой победой "Арсенал" реабилитировался за поражение 2:0 от ПСВ в Лиге Европы, и Артета видит в этом признак большой команды.

"Большие команды должны реагировать на неудачи как можно быстрее, и мы сделали это".

"Испытывав разочарование в четверг вечером, нам некогда было на этом останавливаться. Мы вернулись сюда в пятницу вечером. Половина тренировки и мы снова играем. Играть против команды, которая победила "Ливерпуль", тяжело не только физически, но и душевно".

"Мы под давлением. Стоит тебе уступить первое место, и ты чувствуешь давление. Нам нужно привыкнуть к этому", — приводит слова Артеты Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2022 08:00

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  1. takernotagiver 31.10.2022 08:57 # takernotagiver
    Пусть Сити тоже привыкает ко второму месту) Приятно, что каждый тур у зарвавшихся полторашек подгорает и они несут всякую дичь.

    (ответить)

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