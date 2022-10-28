Виейра: "Двери закрыты для темнокожих тренеров"

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра посетовал, что "двери не открыты" для темнокожих тренеров в футболе.

В данный момент француз Виейра является единственным темнокожим среди главных тренеров в Премьер-Лиге.



Статистика говорит, что только 4.4% главных тренеров в Футбольной Лиге — Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два — являются темнокожими, и Патрик видит в этом несправедливость.



"Мы должны давать шансы цветным людям. Мы так же хороши, как и любые другие. И мы должны получать не больше и не меньше шансов".



"Если вы посмотрите на топ-5 лучших лиг в мире, даже на вторые дивизионы, то количество темнокожих тренеров там не является достаточным".



"Мы не получаем достаточного количества шансов. Кроме того, как мне кажется, для нас в целом не открыты двери в тренерской работе", — цитирует Виейра The Sun.