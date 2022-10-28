Виейра: "Двери закрыты для темнокожих тренеров"
Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра посетовал, что "двери не открыты" для темнокожих тренеров в футболе.
В данный момент француз Виейра является единственным темнокожим среди главных тренеров в Премьер-Лиге.
Статистика говорит, что только 4.4% главных тренеров в Футбольной Лиге — Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два — являются темнокожими, и Патрик видит в этом несправедливость.
"Мы должны давать шансы цветным людям. Мы так же хороши, как и любые другие. И мы должны получать не больше и не меньше шансов".
"Если вы посмотрите на топ-5 лучших лиг в мире, даже на вторые дивизионы, то количество темнокожих тренеров там не является достаточным".
"Мы не получаем достаточного количества шансов. Кроме того, как мне кажется, для нас в целом не открыты двери в тренерской работе", — цитирует Виейра The Sun.
28.10.2022 10:00
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Последние комментарии:
Мы так же хороши, как и любые другие
Источник: http://fapl.ru/posts/96429/
это ли не расизм?
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Очередной нытик.
Нахоой с пляжа!
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воспитанник Венгера дело говорит
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Почему закрыты? Если пиздатый тренер то пох кто он негр или белый! Просто нет толковых тренеров....
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Патрик своей великолепной работой заткнул всех расистов. Дело говорит. КОРОЛЬ!!!
#BlackLivesMatter
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