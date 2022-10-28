Виейра: "Двери закрыты для темнокожих тренеров"

Патрик Виейра и Уилфрид Заха Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра посетовал, что "двери не открыты" для темнокожих тренеров в футболе.

В данный момент француз Виейра является единственным темнокожим среди главных тренеров в Премьер-Лиге.

Статистика говорит, что только 4.4% главных тренеров в Футбольной Лиге — Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два — являются темнокожими, и Патрик видит в этом несправедливость.

"Мы должны давать шансы цветным людям. Мы так же хороши, как и любые другие. И мы должны получать не больше и не меньше шансов".

"Если вы посмотрите на топ-5 лучших лиг в мире, даже на вторые дивизионы, то количество темнокожих тренеров там не является достаточным".

"Мы не получаем достаточного количества шансов. Кроме того, как мне кажется, для нас в целом не открыты двери в тренерской работе", — цитирует Виейра The Sun.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 28.10.2022 11:17 # wilegend
    Мы так же хороши, как и любые другие

    Источник: http://fapl.ru/posts/96429/

    это ли не расизм?

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  2. electric 28.10.2022 11:11 # electric
    Очередной нытик.
    Нахоой с пляжа!

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  3. mixmaster 28.10.2022 10:30 # mixmaster
    воспитанник Венгера дело говорит

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  4. chelsiukpro 28.10.2022 10:19 # chelsiukpro
    Почему закрыты? Если пиздатый тренер то пох кто он негр или белый! Просто нет толковых тренеров....

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  5. true-manc 28.10.2022 10:06 # true-manc
    Патрик своей великолепной работой заткнул всех расистов. Дело говорит. КОРОЛЬ!!!

    #BlackLivesMatter

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