"Лидс" пока не будет увольнять Марша

Главному тренеру "Лидса" Джесси Маршу пока не грозит увольнение.

В прошлом сезоне Марш, придя на место Марсело Бьелсы, решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, однако в новой кампании дела "Лидса" не ладятся.



"Белые" проиграли все четыре последних матча в Премьер-Лиге, в результате чего опустились в зону вылета. Марша и его игроков освистывают даже собственные болельщики.



Однако Daily Mail утверждает, что боссы клуба с "Элланд Роуд" терпеливее, нежели фанаты. Марш совершенно точно останется на своем посту на субботний матч против "Ливерпуля", как минимум.



Руководство "Лидса" обеспокоено серией из восьми матчей без побед, но готово дать 48-летнему американцу время для исправления результатов.



До паузы на Чемпионат Мира "Лидсу" остается сыграть четыре матча — вероятно, тогда клуб и примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Маршем.