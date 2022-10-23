"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"

"Тоттенхэм" потерпел свое третье поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

После поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав сразу пять новых игроков: Давинсона Санчеса, Клемана Лангле, Эмерсона Рояла, Райана Сессеньона и Оливера Скиппа.



У "сорок" лишь Джо Уиллок поменял в старте Джейкоба Мерфи. Киран Триппьер вышел против своего бывшего клуба с капитанской повязкой.



Самой заметной фигурой на поле в начале матча был нападающий хозяев Сон Хен Мин, который имел несколько хороших моментов, включая удар над перекладиной и попытку подсечь мяч перед голкипером, когда снаряд с линии ворот выбил Триппьер.



Постепенно и гости втянулись в игру — настолько, что на 31-й минуте открыли счет. Фабиан Шер со своей половины поля сделал пас верхом вперед, а покинувший свою штрафную Уго Льорис столкнулся с Уилсоном. Каллум устоял на ногах, в отличие от оппонента, и, подхватив мяч, забросил его в пустые ворота — 0:1.



Гол только воодушевил "сорок". На 38-й минуте Жоэлинтон просто простил "шпор", своим пушечным ударом слегка не попав в створ.



А на 40-й минуте "Ньюкасл" удвоил счет. Льорис неудачно ввел мяч в игру и сразу же получил атаку на свои ворота. Мигель Альмирон ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника и нанес удар с острого угла — 0:2.



Второй тайм начался с того, что "Тоттенхэм" отыграл один гол. После подачи углового Свен Ботман неловко скинул мяч к дальней штанге, где свою голову подставил Харри Кейн — 1:2.



В дальнейшем шла более-менее равная игра. Хозяева никак не могли по-настоящему взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника серьезному давлению.



В концовке "шпоры" были активнее, однако реальных моментов не создали. "Сороки" уверенно отстояли три очка.



"Тоттенхэм" на удивление робко и даже трусливо провел этот домашний матч, словно побоявшись играть первым номером. Кроме того, это был не лучший день для Уго Льориса.



"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче