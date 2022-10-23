"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"
"Тоттенхэм" потерпел свое третье поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 1:2.
После поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав сразу пять новых игроков: Давинсона Санчеса, Клемана Лангле, Эмерсона Рояла, Райана Сессеньона и Оливера Скиппа.
У "сорок" лишь Джо Уиллок поменял в старте Джейкоба Мерфи. Киран Триппьер вышел против своего бывшего клуба с капитанской повязкой.
Самой заметной фигурой на поле в начале матча был нападающий хозяев Сон Хен Мин, который имел несколько хороших моментов, включая удар над перекладиной и попытку подсечь мяч перед голкипером, когда снаряд с линии ворот выбил Триппьер.
Постепенно и гости втянулись в игру — настолько, что на 31-й минуте открыли счет. Фабиан Шер со своей половины поля сделал пас верхом вперед, а покинувший свою штрафную Уго Льорис столкнулся с Уилсоном. Каллум устоял на ногах, в отличие от оппонента, и, подхватив мяч, забросил его в пустые ворота — 0:1.
Гол только воодушевил "сорок". На 38-й минуте Жоэлинтон просто простил "шпор", своим пушечным ударом слегка не попав в створ.
А на 40-й минуте "Ньюкасл" удвоил счет. Льорис неудачно ввел мяч в игру и сразу же получил атаку на свои ворота. Мигель Альмирон ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника и нанес удар с острого угла — 0:2.
Второй тайм начался с того, что "Тоттенхэм" отыграл один гол. После подачи углового Свен Ботман неловко скинул мяч к дальней штанге, где свою голову подставил Харри Кейн — 1:2.
В дальнейшем шла более-менее равная игра. Хозяева никак не могли по-настоящему взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника серьезному давлению.
В концовке "шпоры" были активнее, однако реальных моментов не создали. "Сороки" уверенно отстояли три очка.
"Тоттенхэм" на удивление робко и даже трусливо провел этот домашний матч, словно побоявшись играть первым номером. Кроме того, это был не лучший день для Уго Льориса.
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче
23.10.2022 20:25
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Источник: http://fapl.ru/rules/
23.10.2022 21:07 #
takernotagiver
Чулси предстоит гостевой матч с Брайтоном
Источник: http://fapl.ru/posts/96340/#reply
Пермач этому молодому господину оформите.
(ответить)
это же каким уе6аном надо быть чтобы верить в попадание челси в топ 4
(ответить)
Шерсть Вагиф завоняло)))
(ответить)
Вперёд Наполи!!!
(ответить)
Теперь результаты Ньюкасла будут отдельным постом выходить.
(ответить)
Чулси предстоит гостевой матч с Брайтоном, с которым Сити без судейки не мог справится. Потом с Арсеналом дома, потом в кубке лиги с Сити и в гостях у Нюкасла. Артурик, хватит мечтать о чемпионстве))))))
(ответить)
Тоттенхэм ни одного сильного соперника не обыграл в этом сезоне. Впрочем, как и Чулси)))
(ответить)
Ньюкасл главный конкурент для Чолче сейчас, в защите беда, Кепа скоро пойдёт на спад и стабильно 2-3 мяча начнём пропускать. Натренируйте уже 2 ЦЗ как-нибудь и уберите Георгину, млядь, неужели так сложно
(ответить)
Абсолютно беззубая атака, никакой идеи впереди. Интересно как будет выбираться с этой бездны, хотя в целом все еще впереди. Главное в ЛЧ продвинуться дальше. И Арсенал и Сити еще потеряют очки. А кто-то из Сона-Кулусевски-Ричарлисона еще выйдут на свой пик.
(ответить)
Так то, если зимой Ньюкасл усилится, они могут и за четверку побороться.
Пора превращать биг 6 в биг 7
(ответить)
Чулси - чужие на этом празднике жизни)))
Чулси-Арсенал -> Сити-Чулси ->Нюкасл-Чулси
(ответить)
я просто ахуеваю, все кто угодно е6ет лидс мертвячковый, но токо пенсы умудрились им бездарно влететь, причем именно влететь безшансово...ояебу
(ответить)
о 6ля, там виллиан оказывается за фулхэм воткнул)
(ответить)
У Шпор нет вообще никакой игры, Сон и Канье больше не вывозят. Касл можно только похвалить, играют как большая команда.
(ответить)
Касл ещё в еврокубки не попал, не начал конкретно "имена" подписывать, а уже в 4ке, мда.
Ну а Тоттенхэм - это Тоттенхэм.
(ответить)
c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл
уж слишком хороши сороки
(ответить)
Конте аут
(ответить)
Я не понял, где в таблице Ньюкасл?
(ответить)
Арсенал - Челси. Статистика встреч за всю историю)
Победы и ничьи
79 60 68
(ответить)
УХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
22.10.2022 16:52 #
vagifspurs
ОБОССАНО
(ответить)
22.10.2022 16:57 # удалить
takernotagiver
Рано пишешь. Это Ньюкасл со шпорами сделает завтра)
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