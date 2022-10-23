"Тоттенхэм" проиграл дома "Ньюкаслу"

Мигель Альмирон "Тоттенхэм" потерпел свое третье поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

После поражения 2:0 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав сразу пять новых игроков: Давинсона Санчеса, Клемана Лангле, Эмерсона Рояла, Райана Сессеньона и Оливера Скиппа.

У "сорок" лишь Джо Уиллок поменял в старте Джейкоба Мерфи. Киран Триппьер вышел против своего бывшего клуба с капитанской повязкой.

Самой заметной фигурой на поле в начале матча был нападающий хозяев Сон Хен Мин, который имел несколько хороших моментов, включая удар над перекладиной и попытку подсечь мяч перед голкипером, когда снаряд с линии ворот выбил Триппьер.

Постепенно и гости втянулись в игру — настолько, что на 31-й минуте открыли счет. Фабиан Шер со своей половины поля сделал пас верхом вперед, а покинувший свою штрафную Уго Льорис столкнулся с Уилсоном. Каллум устоял на ногах, в отличие от оппонента, и, подхватив мяч, забросил его в пустые ворота — 0:1.

Гол только воодушевил "сорок". На 38-й минуте Жоэлинтон просто простил "шпор", своим пушечным ударом слегка не попав в створ.

А на 40-й минуте "Ньюкасл" удвоил счет. Льорис неудачно ввел мяч в игру и сразу же получил атаку на свои ворота. Мигель Альмирон ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника и нанес удар с острого угла — 0:2.

Второй тайм начался с того, что "Тоттенхэм" отыграл один гол. После подачи углового Свен Ботман неловко скинул мяч к дальней штанге, где свою голову подставил Харри Кейн — 1:2.

В дальнейшем шла более-менее равная игра. Хозяева никак не могли по-настоящему взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника серьезному давлению.

В концовке "шпоры" были активнее, однако реальных моментов не создали. "Сороки" уверенно отстояли три очка.

"Тоттенхэм" на удивление робко и даже трусливо провел этот домашний матч, словно побоявшись играть первым номером. Кроме того, это был не лучший день для Уго Льориса.

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2022 20:25

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Последние комментарии:




  1. moneycity 23.10.2022 21:44 # moneycity
    ЗАПРЕЩЕНО

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    - Использование искаженных названий команд и игроков (например, Челски, анониры);

    Источник: http://fapl.ru/rules/

    23.10.2022 21:07 #
    takernotagiver

    Чулси предстоит гостевой матч с Брайтоном

    Источник: http://fapl.ru/posts/96340/#reply

    Пермач этому молодому господину оформите.

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  2. great-alexander 23.10.2022 21:44 # great-alexander
    это же каким уе6аном надо быть чтобы верить в попадание челси в топ 4

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  3. v-0987654321 23.10.2022 21:25 # v-0987654321
    Шерсть Вагиф завоняло)))

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  4. mancityman 23.10.2022 21:10 # mancityman
    Вперёд Наполи!!!

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  5. danny949494 23.10.2022 21:08 # danny949494
    Теперь результаты Ньюкасла будут отдельным постом выходить.

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  6. takernotagiver 23.10.2022 21:07 # takernotagiver
    Чулси предстоит гостевой матч с Брайтоном, с которым Сити без судейки не мог справится. Потом с Арсеналом дома, потом в кубке лиги с Сити и в гостях у Нюкасла. Артурик, хватит мечтать о чемпионстве))))))

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  7. takernotagiver 23.10.2022 21:00 # takernotagiver
    Тоттенхэм ни одного сильного соперника не обыграл в этом сезоне. Впрочем, как и Чулси)))

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  8. scrim 23.10.2022 20:52 # scrim
    Ньюкасл главный конкурент для Чолче сейчас, в защите беда, Кепа скоро пойдёт на спад и стабильно 2-3 мяча начнём пропускать. Натренируйте уже 2 ЦЗ как-нибудь и уберите Георгину, млядь, неужели так сложно

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  9. vagifspurs 23.10.2022 20:49 # vagifspurs
    Абсолютно беззубая атака, никакой идеи впереди. Интересно как будет выбираться с этой бездны, хотя в целом все еще впереди. Главное в ЛЧ продвинуться дальше. И Арсенал и Сити еще потеряют очки. А кто-то из Сона-Кулусевски-Ричарлисона еще выйдут на свой пик.

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  10. kellborn 23.10.2022 20:46 # kellborn
    Так то, если зимой Ньюкасл усилится, они могут и за четверку побороться.

    Пора превращать биг 6 в биг 7

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  11. takernotagiver 23.10.2022 20:38 # takernotagiver
    Чулси - чужие на этом празднике жизни)))

    Чулси-Арсенал -> Сити-Чулси ->Нюкасл-Чулси

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  12. thegodfather 23.10.2022 20:37 # thegodfather
    я просто ахуеваю, все кто угодно е6ет лидс мертвячковый, но токо пенсы умудрились им бездарно влететь, причем именно влететь безшансово...ояебу

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  13. thegodfather 23.10.2022 20:36 # thegodfather
    о 6ля, там виллиан оказывается за фулхэм воткнул)

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  14. brown-ale 23.10.2022 20:35 # brown-ale
    У Шпор нет вообще никакой игры, Сон и Канье больше не вывозят. Касл можно только похвалить, играют как большая команда.

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  15. alexomck 23.10.2022 20:34 # alexomck
    Касл ещё в еврокубки не попал, не начал конкретно "имена" подписывать, а уже в 4ке, мда.
    Ну а Тоттенхэм - это Тоттенхэм.

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  16. thegodfather 23.10.2022 20:34 # thegodfather
    c такой игрой канешно вангую 4-ку в конце сезона : челси ман сити мю ньюкасл

    уж слишком хороши сороки

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  17. aliluya-nn 23.10.2022 20:34 # aliluya-nn
    Конте аут

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  18. shearer1 23.10.2022 20:32 # shearer1
    Я не понял, где в таблице Ньюкасл?

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  19. takernotagiver 23.10.2022 20:31 # takernotagiver
    Арсенал - Челси. Статистика встреч за всю историю)

    Победы и ничьи
    79 60 68

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  20. takernotagiver 23.10.2022 20:31 # takernotagiver
    УХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА


    22.10.2022 16:52 #
    vagifspurs

    ОБОССАНО
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    22.10.2022 16:57 # удалить
    takernotagiver

    Рано пишешь. Это Ньюкасл со шпорами сделает завтра)

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