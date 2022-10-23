Лангле: "Кейн — это Месси "Тоттенхэма"

Харри Кейн Защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле сравнил своего партнера Харри Кейна с легендой "Барселоны" Лионелем Месси.

Именно из "Барселоны" Лангле и прибыл в "Тоттенхэм" минувшим летом. И хотя Месси там уже не выступает, для Клемана Лионель навсегда остался игроком каталонского клуба.

И Лангле чувствует, что Кейн так же сросся с "Тоттенхэмом", как это сделал Месси с "Барселоной".

"Когда ты так давно находишься на одном месте и добиваешься столь многих хороших вещей с клубом, это значит ты стал частью этого клуба. Твое лицо связано с клубом. Для меня Месси является игроком "Барселоны", навсегда".

"С Харри то же самое. Сложно представить Харри выступающим в другой стране за другой клуб. "Тоттенхэм" — большой клуб, Харри — большой игрок, и Харри — большая часть "Тоттенхэма". Мы много говорим о том, какой он игрок, и это важно, но я могу сказать, что он так же хорош и как человек. Он является удивительным примером для всех своих партнеров по команде", — цитирует Лангле Daily Mail.


Метки Барселона, Кейн, Лангле, Месси, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 193

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 23.10.2022 11:21 # alexomck
    каков сам Тоттенхэм - такой у них и Месси

    (ответить)

  2. kojan 23.10.2022 11:16 # kojan
    "Кейн — это Месси "Тоттенхэма"

    Источник: http://fapl.ru/posts/96330/
    Кариус - это Месси лузерпуля.

    (ответить)

  3. vagifspurs 23.10.2022 11:13 # vagifspurs
    Кейн - это Кейн, братишки! Король! Владыка! Император!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: