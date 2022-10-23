Лангле: "Кейн — это Месси "Тоттенхэма"
Защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле сравнил своего партнера Харри Кейна с легендой "Барселоны" Лионелем Месси.
Именно из "Барселоны" Лангле и прибыл в "Тоттенхэм" минувшим летом. И хотя Месси там уже не выступает, для Клемана Лионель навсегда остался игроком каталонского клуба.
И Лангле чувствует, что Кейн так же сросся с "Тоттенхэмом", как это сделал Месси с "Барселоной".
"Когда ты так давно находишься на одном месте и добиваешься столь многих хороших вещей с клубом, это значит ты стал частью этого клуба. Твое лицо связано с клубом. Для меня Месси является игроком "Барселоны", навсегда".
"С Харри то же самое. Сложно представить Харри выступающим в другой стране за другой клуб. "Тоттенхэм" — большой клуб, Харри — большой игрок, и Харри — большая часть "Тоттенхэма". Мы много говорим о том, какой он игрок, и это важно, но я могу сказать, что он так же хорош и как человек. Он является удивительным примером для всех своих партнеров по команде", — цитирует Лангле Daily Mail.
23.10.2022 11:00
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Последние комментарии:
каков сам Тоттенхэм - такой у них и Месси
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"Кейн — это Месси "Тоттенхэма"
Источник: http://fapl.ru/posts/96330/
Кариус - это Месси лузерпуля.
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Кейн - это Кейн, братишки! Король! Владыка! Император!
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