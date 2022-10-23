Лангле: "Кейн — это Месси "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле сравнил своего партнера Харри Кейна с легендой "Барселоны" Лионелем Месси.

Именно из "Барселоны" Лангле и прибыл в "Тоттенхэм" минувшим летом. И хотя Месси там уже не выступает, для Клемана Лионель навсегда остался игроком каталонского клуба.



И Лангле чувствует, что Кейн так же сросся с "Тоттенхэмом", как это сделал Месси с "Барселоной".



"Когда ты так давно находишься на одном месте и добиваешься столь многих хороших вещей с клубом, это значит ты стал частью этого клуба. Твое лицо связано с клубом. Для меня Месси является игроком "Барселоны", навсегда".



"С Харри то же самое. Сложно представить Харри выступающим в другой стране за другой клуб. "Тоттенхэм" — большой клуб, Харри — большой игрок, и Харри — большая часть "Тоттенхэма". Мы много говорим о том, какой он игрок, и это важно, но я могу сказать, что он так же хорош и как человек. Он является удивительным примером для всех своих партнеров по команде", — цитирует Лангле Daily Mail.