Поттер: "Челси" способен атаковать гораздо лучше"

Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что его команда способна атаковать гораздо лучше, нежели в матче против "Манчестер Юнайтед".

В субботу против "Юнайтед" подопечные Поттера создали мизер реальных моментов, а свой гол забили с пенальти.



Поттер расстроен, что "Челси" упустил победу в компенсированное время, но в то же время не может признать, что "синие" наиграли на три очка.



"Это расстраивает, потому что при счете 1:0 ты уже чувствуешь победу, но если брать матч целиком, то очко — это справедливо. Я не знаю, сделали ли мы достаточно для победы. Это был боевой матч. Мы значительно прибавили после первых 30 минут. Мы готовы смириться с результатом".



"Я не чувствую, что мы достаточно контролировали игру. Возможно, нам требовалось еще одно тело в полузащите, чтобы подвергнуть их давлению и лучше отбирать мячи".



"Парни выложились без остатка. Мы способны значительно улучшить свою атакующую игру, потому что мы можем создавать больше, однако нам противостояла хорошая команда", — цитирует Поттера Sky Sports.