Клопп чувствует, что "Ливерпуль" стал играть надежнее после смены схемы

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что смена игровой схемы придала его команде надежности.

Неудачный старт сезона заставил Клоппа кое-что поменять в своей тактике. Юрген отказался от привычной схемы 4-3-3 в пользу 4-4-2, благодаря чему "Ливерпулю" удалось победить "Рейнджерс", "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", пропустив всего один гол.

Клоппу кажется, что смена схемы взбодрила его команду, однако Юрген обещает не стоять на месте.

"Мы довольно долго играли по определенной системе, и когда ты привык к чему-то, ты слегка утрачиваешь внимание к деталям".

"Поскольку наша система была так хорошо настроена — в плане обороны, прессинга, — малейшие вещи могут многое изменить. Поэтому нам пришлось слегка перестроиться и начать мыслить по-новому как коллективу".

"Вообще-то, изменения не такие большие. Это связано с небольшим перераспределением обязанностей. Это дает нам больше надежности в различные моменты".

"Это зависит от того, кто доступен, поэтому мы должны оставаться открытыми к различными вариантам игры. Это зависит от того, как лучше лучше и как хуже для для соперника", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 18:00

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  1. liverpyl 21.10.2022 18:04 # liverpyl
    Клопп чувствует, что "Ливерпуль" стал надежнее седеть на страпоне после смены схемы

    Источник: http://fapl.ru/posts/96297/

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