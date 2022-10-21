Клопп чувствует, что "Ливерпуль" стал играть надежнее после смены схемы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что смена игровой схемы придала его команде надежности.

Неудачный старт сезона заставил Клоппа кое-что поменять в своей тактике. Юрген отказался от привычной схемы 4-3-3 в пользу 4-4-2, благодаря чему "Ливерпулю" удалось победить "Рейнджерс", "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", пропустив всего один гол.



Клоппу кажется, что смена схемы взбодрила его команду, однако Юрген обещает не стоять на месте.



"Мы довольно долго играли по определенной системе, и когда ты привык к чему-то, ты слегка утрачиваешь внимание к деталям".



"Поскольку наша система была так хорошо настроена — в плане обороны, прессинга, — малейшие вещи могут многое изменить. Поэтому нам пришлось слегка перестроиться и начать мыслить по-новому как коллективу".



"Вообще-то, изменения не такие большие. Это связано с небольшим перераспределением обязанностей. Это дает нам больше надежности в различные моменты".



"Это зависит от того, кто доступен, поэтому мы должны оставаться открытыми к различными вариантам игры. Это зависит от того, как лучше лучше и как хуже для для соперника", — цитирует Клоппа Sky Sports.