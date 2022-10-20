"Арсенал" победил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Арсенал" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря победе 1:0 над ПСВ.

"Канониры" были лучше в первом тайме, но все их удары до перерыва оказались неточными.



Во втором тайме атаки "Арсенала" стали более нацеленными, и ПСВ пришлось несладко, однако гости держались.



В итоге ПСВ продержался только до 70-й минуты, когда и был забит единственный в матче гол. Это Гранит Джака нанес удар в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого фланга от Такехиро Томиясу — 1:0.



"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 1:0 (0:0)



Гол: Джака 70.



"Арсенал": Тернер, Тирни, Габриэль, Холдинг, Томиясу (Уайт 76), Джака, Локонга (Партей 67), Виейра (Эдегор 67), Нкетиа, Сака (Нелсон 85), Жезус (Мартинелли 76).