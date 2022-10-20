"Арсенал" победил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

Гранит Джака "Арсенал" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря победе 1:0 над ПСВ.

"Канониры" были лучше в первом тайме, но все их удары до перерыва оказались неточными.

Во втором тайме атаки "Арсенала" стали более нацеленными, и ПСВ пришлось несладко, однако гости держались.

В итоге ПСВ продержался только до 70-й минуты, когда и был забит единственный в матче гол. Это Гранит Джака нанес удар в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого фланга от Такехиро Томиясу — 1:0.

"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Джака 70.

"Арсенал": Тернер, Тирни, Габриэль, Холдинг, Томиясу (Уайт 76), Джака, Локонга (Партей 67), Виейра (Эдегор 67), Нкетиа, Сака (Нелсон 85), Жезус (Мартинелли 76).


Метки Арсенал, Лига Европы, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1135

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Последние комментарии:




  1. b84 20.10.2022 23:01 # b84
    Джеррард аут??

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  2. wilegend 20.10.2022 22:56 # wilegend
    за такую же игру рукой не поставили пенальти против арсенала

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  3. bushwacka 20.10.2022 22:52 # bushwacka
    Бл, какая же Митрович обоссаная хохлина)))

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  4. wilegend 20.10.2022 22:52 # wilegend
    дуглас = дарвин

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  5. liverpo0ol 20.10.2022 22:50 # liverpo0ol
    Гаражанка Атсасити

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  6. takernotagiver 20.10.2022 22:45 # takernotagiver
    Сито > Чулси получается до прихода их богатых папочек)

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  7. takernotagiver 20.10.2022 22:43 # takernotagiver
    Чулси до Абрамки
    Чемпион Англии 1954/55
    Кубок Англии 1970, 1997, 2000

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  8. hammersmith 20.10.2022 22:42 # hammersmith
    "Арсенал" победил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы


    Источник: http://fapl.ru/posts/96281/

    Гейский поступок.

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  9. thegodfather 20.10.2022 22:39 # thegodfather
    6ля, а такер хоть просыхает , или он нонстоп горит, а вы его тушите?)

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  10. takernotagiver 20.10.2022 22:37 # takernotagiver
    Сито
    Чемпион Англии 1936/37, 1967/68
    Кубок Англии 1904, 1934, 1956, 1969

    Настоящий гранд)

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  11. true-manc 20.10.2022 22:33 # true-manc
    мелкая тупица suckernotawinner:
    > у арсиноля древняя история, у Сити такой нет!11

    реальность:
    > первый национальный трофей Арсенала - 1930 год
    > первый международный трофей Арсенала - 1994 год

    > первый национальный трофей Сити - 1904 год
    > первый международный трофей Сити - 1970 год

    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  12. takernotagiver 20.10.2022 22:24 # takernotagiver
    рузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, поигравший в Российской премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин», может сменить чемпионат Италии на АПЛ. Об этом сообщают журналисты Calciomerato.

    По данным источника, заинтересованность в услугах 21-летнего исполнителя проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В свою очередь неаполитанский клуб не собирается отпускать Хвичу и готов предложить ему контракт на улучшенных условиях.

    Каварацхелия пополнил ряды «Наполи» минувшим летом, заключив долгосрочный трудовой договор. В 14 матчах за итальянскую команду полузащитник забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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  13. arsnwenger 20.10.2022 22:19 # arsnwenger
    хороший вратарь у ПСВ вытащил 4 гола

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  14. brown-ale 20.10.2022 22:14 # brown-ale
    Это теперь не Джака, а Джаконда.

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  15. roberto-89 20.10.2022 22:10 # roberto-89
    Пхпхпхехехехехехехехехехехехехехехех арс0 хорош пхехехехехехе

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  16. pepguardiola 20.10.2022 22:10 # pepguardiola
    Палец не покажи

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  17. anabanana94 20.10.2022 22:07 # anabanana94
    саси пасаси атсаси

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  18. takernotagiver 20.10.2022 22:01 # takernotagiver
    Снова щулси88 грустит)

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