"Арсенал" победил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Арсенал" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря победе 1:0 над ПСВ.
"Канониры" были лучше в первом тайме, но все их удары до перерыва оказались неточными.
Во втором тайме атаки "Арсенала" стали более нацеленными, и ПСВ пришлось несладко, однако гости держались.
В итоге ПСВ продержался только до 70-й минуты, когда и был забит единственный в матче гол. Это Гранит Джака нанес удар в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого фланга от Такехиро Томиясу — 1:0.
"Арсенал" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 1:0 (0:0)
Гол: Джака 70.
"Арсенал": Тернер, Тирни, Габриэль, Холдинг, Томиясу (Уайт 76), Джака, Локонга (Партей 67), Виейра (Эдегор 67), Нкетиа, Сака (Нелсон 85), Жезус (Мартинелли 76).
20.10.2022 22:00
Просмотров: 1135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джеррард аут??
(ответить)
за такую же игру рукой не поставили пенальти против арсенала
(ответить)
Бл, какая же Митрович обоссаная хохлина)))
(ответить)
дуглас = дарвин
(ответить)
Гаражанка Атсасити
(ответить)
Сито > Чулси получается до прихода их богатых папочек)
(ответить)
Чулси до Абрамки
Чемпион Англии 1954/55
Кубок Англии 1970, 1997, 2000
(ответить)
"Арсенал" победил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
Источник: http://fapl.ru/posts/96281/
Гейский поступок.
(ответить)
6ля, а такер хоть просыхает , или он нонстоп горит, а вы его тушите?)
(ответить)
Сито
Чемпион Англии 1936/37, 1967/68
Кубок Англии 1904, 1934, 1956, 1969
Настоящий гранд)
(ответить)
мелкая тупица suckernotawinner:
> у арсиноля древняя история, у Сити такой нет!11
реальность:
> первый национальный трофей Арсенала - 1930 год
> первый международный трофей Арсенала - 1994 год
> первый национальный трофей Сити - 1904 год
> первый международный трофей Сити - 1970 год
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
рузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, поигравший в Российской премьер-лиге за «Локомотив» и «Рубин», может сменить чемпионат Италии на АПЛ. Об этом сообщают журналисты Calciomerato.
По данным источника, заинтересованность в услугах 21-летнего исполнителя проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В свою очередь неаполитанский клуб не собирается отпускать Хвичу и готов предложить ему контракт на улучшенных условиях.
Каварацхелия пополнил ряды «Наполи» минувшим летом, заключив долгосрочный трудовой договор. В 14 матчах за итальянскую команду полузащитник забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
(ответить)
хороший вратарь у ПСВ вытащил 4 гола
(ответить)
Это теперь не Джака, а Джаконда.
(ответить)
Пхпхпхехехехехехехехехехехехехехехех арс0 хорош пхехехехехехе
(ответить)
Палец не покажи
(ответить)
саси пасаси атсаси
(ответить)
Снова щулси88 грустит)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий