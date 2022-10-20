"Юнайтед" отстранил Роналду от участия в матче с "Челси"
"Манчестер Юнайтед" принял решение отстранить своего нападающего Криштиану Роналду от участия в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.
Напомним, накануне Роналду не нашлось места в стартовом составе на победный для "Юнайтед" матч против "Тоттенхэма" (2:0).
Не дожидаясь окончания даже основного времени, Криштиану покинул свое место среди запасных и устремился в раздевалку. По слухам, столь же стремительно 37-летний португалец и уехал с "Олд Траффорд".
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг пообещал с этим разобраться, и вот сейчас клуб официально объявил, что Роналду не будет заявлен на следующий матч.
Добавим, выезд на "Стэмфорд Бридж" имеет огромное значение для "Юнайтед", ведь в случае победы подопечные Тен Хага смогут сократить свое отставание от "Челси" до одного очка.
20.10.2022 21:00
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
чтоб легенда не зашкварилась
(ответить)
Скатают унылую ничейку 1-1. Как говаривал Валерий Георгиевич: " игра была ровна..."
(ответить)
Клуб превыше всего. Так и должно быть всегда.
(ответить)
Ибо нехуй.
Эрик респект! Стальные яйца!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий