"Юнайтед" отстранил Роналду от участия в матче с "Челси"

"Манчестер Юнайтед" принял решение отстранить своего нападающего Криштиану Роналду от участия в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Напомним, накануне Роналду не нашлось места в стартовом составе на победный для "Юнайтед" матч против "Тоттенхэма" (2:0).



Не дожидаясь окончания даже основного времени, Криштиану покинул свое место среди запасных и устремился в раздевалку. По слухам, столь же стремительно 37-летний португалец и уехал с "Олд Траффорд".



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг пообещал с этим разобраться, и вот сейчас клуб официально объявил, что Роналду не будет заявлен на следующий матч.



Добавим, выезд на "Стэмфорд Бридж" имеет огромное значение для "Юнайтед", ведь в случае победы подопечные Тен Хага смогут сократить свое отставание от "Челси" до одного очка.