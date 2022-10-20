"Юнайтед" отстранил Роналду от участия в матче с "Челси"

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" принял решение отстранить своего нападающего Криштиану Роналду от участия в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Напомним, накануне Роналду не нашлось места в стартовом составе на победный для "Юнайтед" матч против "Тоттенхэма" (2:0).

Не дожидаясь окончания даже основного времени, Криштиану покинул свое место среди запасных и устремился в раздевалку. По слухам, столь же стремительно 37-летний португалец и уехал с "Олд Траффорд".

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг пообещал с этим разобраться, и вот сейчас клуб официально объявил, что Роналду не будет заявлен на следующий матч.

Добавим, выезд на "Стэмфорд Бридж" имеет огромное значение для "Юнайтед", ведь в случае победы подопечные Тен Хага смогут сократить свое отставание от "Челси" до одного очка.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 20.10.2022 21:23 # wilegend
    чтоб легенда не зашкварилась

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  2. dexter 20.10.2022 21:10 # dexter
    Скатают унылую ничейку 1-1. Как говаривал Валерий Георгиевич: " игра была ровна..."

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  3. olegunar 20.10.2022 21:03 # olegunar
    Клуб превыше всего. Так и должно быть всегда.

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  4. mancunia-planet 20.10.2022 21:03 # mancunia-planet
    Ибо нехуй.
    Эрик респект! Стальные яйца!

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