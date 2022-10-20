Анонс матча "Арсенал" — ПСВ

В четверг "Арсенал" проведет свой отложенный матч группового этапа Лиги Европы против ПСВ.

АРСЕНАЛ — ПСВ 20:00 Онлайн-трансляция



Как известно, этот матч должен был состояться еще в сентябре, однако в то время все ресурсы полиции Лондона были брошены на организацию похорон королевы Елизаветы II, и УЕФА согласился отложить игру.



Премьер-Лига тоже пошла навстречу, и отложила матч "Арсенала" против "Манчестер Сити", чтобы в этот четверг "канониры" могли сыграть с ПСВ.



Турнирная ситуация в Группе A Лиги Европы такова, что команда Микеля Артеты выиграла все три своих матча и опережает ПСВ на два очка.



- Все шесть предыдущих встреч "Арсенала" и ПСВ случились в Лиге Чемпионов с 2002 по 2007 год. "Канониры" не выиграли ни одной из трех последних (2 ничьи, 1 поражение).



- ПСВ выиграл только один из 11 последних выездных матчей против английских команд (4 ничьи, 6 поражений), победив "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.



- В своем предыдущем выездном матче ПСВ обыграл "Цюрих" со счетом 1:5. Однако победить два рада подряд за пределами своего стадиона команде из Эйндховена не удается с октября 2013.



- Во главе ПСВ находится экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой, который забил два гола в своих 12 матчах против "Арсенала". Это его худший результат (0.2 гола за матч) среди команд, против которых он провел более пяти поединков.



"Арсенал" устроит фитнес-тест для Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли, которые не тренировались на текущей неделе.