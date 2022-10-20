Анонс матча "Арсенал" — ПСВ

Арсенал В четверг "Арсенал" проведет свой отложенный матч группового этапа Лиги Европы против ПСВ.

АРСЕНАЛ — ПСВ 20:00 Онлайн-трансляция

Как известно, этот матч должен был состояться еще в сентябре, однако в то время все ресурсы полиции Лондона были брошены на организацию похорон королевы Елизаветы II, и УЕФА согласился отложить игру.

Премьер-Лига тоже пошла навстречу, и отложила матч "Арсенала" против "Манчестер Сити", чтобы в этот четверг "канониры" могли сыграть с ПСВ.

Турнирная ситуация в Группе A Лиги Европы такова, что команда Микеля Артеты выиграла все три своих матча и опережает ПСВ на два очка.

- Все шесть предыдущих встреч "Арсенала" и ПСВ случились в Лиге Чемпионов с 2002 по 2007 год. "Канониры" не выиграли ни одной из трех последних (2 ничьи, 1 поражение).

- ПСВ выиграл только один из 11 последних выездных матчей против английских команд (4 ничьи, 6 поражений), победив "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.

- В своем предыдущем выездном матче ПСВ обыграл "Цюрих" со счетом 1:5. Однако победить два рада подряд за пределами своего стадиона команде из Эйндховена не удается с октября 2013.

- Во главе ПСВ находится экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой, который забил два гола в своих 12 матчах против "Арсенала". Это его худший результат (0.2 гола за матч) среди команд, против которых он провел более пяти поединков.

"Арсенал" устроит фитнес-тест для Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли, которые не тренировались на текущей неделе.


Метки анонс матча, Арсенал, Лига Европы, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1020

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Последние комментарии:




  1. great-alexander 20.10.2022 14:49 # great-alexander
    Российские войска после отражения атак ВСУ под Херсоном перейдут в контрнаступление на николаевском, одесском и днепропетровском направлениях, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии «РИА Новости»

    «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал он.

    Накануне Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.

    (ответить)

  2. narcot 20.10.2022 14:49 # narcot
    Так выглядит рабочий кабинет директора завода в казахстанском городе Семей. Там есть всё: от банкетного зала до секретной бильярдной.

    Завод по производству понтов, не иначе

    https://t.me/dvachannel/104184

    (ответить)

  3. liverpo0ol 20.10.2022 14:46 # liverpo0ol
    20.10.2022 12:23 #
    true-manc

    кристине важно играть в лч (второсортный турнир, кстати) и ставить там рекорды

    Источник: http://fapl.ru/posts/96271/?c=1

    When you can’t win UCL and call it useless hehehhehehheheheh

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  4. narcot 20.10.2022 14:45 # narcot
    УГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА ТОПАРИ ОРУУУУУУУУ


    2010-2011: 4 место
    2011-2012: 3 место
    2012-2013: 4 место
    2013-2014: 4 место
    2014-2015: 3 место
    2015-2016: 2 место
    2016-2017: 5 место
    2017-2018: 6 место
    2018-2019: 5 место
    2019-2020: 8 место
    2020-2021: 8 место

    (ответить)

  5. takernotagiver 20.10.2022 14:38 # takernotagiver
    Вагиф, грязное животное, беги из Москвы)

    (ответить)

  6. vagifspurs 20.10.2022 14:25 # vagifspurs
    empryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    Мать жива?

    (ответить)

  7. deman82 20.10.2022 14:19 # deman82
    Чульсе гамно м.ю. топ все помнят финал л.ч. 99 а о чульсе не чего споминать

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  8. gucman 20.10.2022 14:15 # gucman
    Удачи ПСВ с заднеприводными

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  9. yamateh 20.10.2022 13:57 # yamateh
    Челси должны завтра выиграть у МЮ, благо основа взяла передышку с пчелами.
    Пулисик норм смотрелся вчера кстати.

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  10. mata-hazard 20.10.2022 13:55 # mata-hazard
    В небе Киева летают «Герани»...
    Хорошая осень!

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  11. takernotagiver 20.10.2022 13:52 # takernotagiver
    Наркоту пора в баньку

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  12. narcot-fake 20.10.2022 13:42 # narcot-fake
    «Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских… потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают»

    Члена общественного совета Минобороны РФ Руслана Пухова подвёл включенный микрофон и он «раскрыл тайну», что дроны-камикадзе Герань-2 на самом деле иранские, просто это нельзя говорить.

    Как удивительно, никто ведь не знал

    (ответить)

  13. takernotagiver 20.10.2022 13:38 # takernotagiver
    Артур + истеричка = Астеричка. Такое вот занимательное словообразование)

    Сдаётся мне, у Артурчика больше женских гормонов, чем мужских))) Истерики как типичная баба устраивает))))
    Хотя нет, он по части истерик заткнет за пояс любую бабу)

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  14. narcot-fake 20.10.2022 13:35 # narcot-fake
    В Херсонской области подразделения ВСУ вклинились в российскую оборону, по ним нанесен удар, положение восстановлено, заявили в Минобороны РФ.

    (ответить)

  15. mata-hazard 20.10.2022 13:30 # mata-hazard
    Что с лицом, каклы?

    (ответить)

  16. mata-hazard 20.10.2022 13:27 # mata-hazard
    Атака боевиков была начата по направлениям Новая Каменка — Берислав. Наступающие части 60-й, 28-й опбр, 17-й бригады, 128-й гшбр ВСУ встретили жесткий отпор наших войск, занявших в том районе оборону. В результате жестких боестолкновений в треугольнике Суханово — Пятихатка — Борозенское ВСУ, вынужденные в ходе боя вводить резервы, не смогли добиться каких-либо весомых успехов и отошли с большими потерями.

    В настоящий момент известно, что, помимо потерь личного состава, которые источники характеризуют как большие, ВСУ потеряли и как минимум семь танков — шесть было сожжено, один достался как трофей нашим десантникам из 83-й бригады. Также с место сообщали, что, судя по радиоперехватам, у противника к исходу боя были проблемы со связью между подразделениями, в эфире царила паника. На данный момент боестолкновения прекратились.

    &#9889;&#65039;126-я бригада береговой обороны, ВДВ 83-я и 11-я бригада - что за тигры эти львы!

    Герои Бериславского направления! ВСУ разбиты, деморализованы, в эфире паника!

    https://t.me/readovkanews/44795

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  17. narcot-fake 20.10.2022 13:24 # narcot-fake
    Таджик, работающий в Екатеринбурге на стройке рабочим, решил, что без любви ему никак, а как потенциальную жертву своих нападок почему-то выбрал 15-летнюю девочку. Он ей долго написывал с непристойными предложениями. Девочка пожаловалась брату, а тот пришел с гастарбайтером на разговор. Разговор закончился тем, что русскому парнишке крепко раздали пиздюлей, что и попало на камеры. Любовь, в общем, своеобразная вышла

    (ответить)

  18. ivan-tns 20.10.2022 13:22 # ivan-tns
    Мартин Кеоун выбежит на поле и опять ебнет Рууду по чану за его скверное поведение в 2000х

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  19. yaxaaabalya 20.10.2022 13:09 # yaxaaabalya
    Охуеть,не знал что во главе ПСВ Руди,будем посмотреть

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  20. yaxaaabalya 20.10.2022 13:08 # yaxaaabalya
    Гакпо заебашит дубль

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