Анонс матча "Арсенал" — ПСВ
В четверг "Арсенал" проведет свой отложенный матч группового этапа Лиги Европы против ПСВ.
АРСЕНАЛ — ПСВ 20:00 Онлайн-трансляция
Как известно, этот матч должен был состояться еще в сентябре, однако в то время все ресурсы полиции Лондона были брошены на организацию похорон королевы Елизаветы II, и УЕФА согласился отложить игру.
Премьер-Лига тоже пошла навстречу, и отложила матч "Арсенала" против "Манчестер Сити", чтобы в этот четверг "канониры" могли сыграть с ПСВ.
Турнирная ситуация в Группе A Лиги Европы такова, что команда Микеля Артеты выиграла все три своих матча и опережает ПСВ на два очка.
- Все шесть предыдущих встреч "Арсенала" и ПСВ случились в Лиге Чемпионов с 2002 по 2007 год. "Канониры" не выиграли ни одной из трех последних (2 ничьи, 1 поражение).
- ПСВ выиграл только один из 11 последних выездных матчей против английских команд (4 ничьи, 6 поражений), победив "Тоттенхэм" в 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.
- В своем предыдущем выездном матче ПСВ обыграл "Цюрих" со счетом 1:5. Однако победить два рада подряд за пределами своего стадиона команде из Эйндховена не удается с октября 2013.
- Во главе ПСВ находится экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой, который забил два гола в своих 12 матчах против "Арсенала". Это его худший результат (0.2 гола за матч) среди команд, против которых он провел более пяти поединков.
"Арсенал" устроит фитнес-тест для Александра Зинченко и Габриэля Мартинелли, которые не тренировались на текущей неделе.
20.10.2022 13:00
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Российские войска после отражения атак ВСУ под Херсоном перейдут в контрнаступление на николаевском, одесском и днепропетровском направлениях, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии «РИА Новости»
«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал он.
Накануне Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
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Так выглядит рабочий кабинет директора завода в казахстанском городе Семей. Там есть всё: от банкетного зала до секретной бильярдной.
Завод по производству понтов, не иначе
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20.10.2022 12:23 #
true-manc
кристине важно играть в лч (второсортный турнир, кстати) и ставить там рекорды
Источник: http://fapl.ru/posts/96271/?c=1
When you can’t win UCL and call it useless hehehhehehheheheh
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УГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА ТОПАРИ ОРУУУУУУУУ
2010-2011: 4 место
2011-2012: 3 место
2012-2013: 4 место
2013-2014: 4 место
2014-2015: 3 место
2015-2016: 2 место
2016-2017: 5 место
2017-2018: 6 место
2018-2019: 5 место
2019-2020: 8 место
2020-2021: 8 место
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Вагиф, грязное животное, беги из Москвы)
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empryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Мать жива?
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Чульсе гамно м.ю. топ все помнят финал л.ч. 99 а о чульсе не чего споминать
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Удачи ПСВ с заднеприводными
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Челси должны завтра выиграть у МЮ, благо основа взяла передышку с пчелами.
Пулисик норм смотрелся вчера кстати.
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В небе Киева летают «Герани»...
Хорошая осень!
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Наркоту пора в баньку
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«Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских… потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают»
Члена общественного совета Минобороны РФ Руслана Пухова подвёл включенный микрофон и он «раскрыл тайну», что дроны-камикадзе Герань-2 на самом деле иранские, просто это нельзя говорить.
Как удивительно, никто ведь не знал
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Артур + истеричка = Астеричка. Такое вот занимательное словообразование)
Сдаётся мне, у Артурчика больше женских гормонов, чем мужских))) Истерики как типичная баба устраивает))))
Хотя нет, он по части истерик заткнет за пояс любую бабу)
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В Херсонской области подразделения ВСУ вклинились в российскую оборону, по ним нанесен удар, положение восстановлено, заявили в Минобороны РФ.
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Что с лицом, каклы?
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Атака боевиков была начата по направлениям Новая Каменка — Берислав. Наступающие части 60-й, 28-й опбр, 17-й бригады, 128-й гшбр ВСУ встретили жесткий отпор наших войск, занявших в том районе оборону. В результате жестких боестолкновений в треугольнике Суханово — Пятихатка — Борозенское ВСУ, вынужденные в ходе боя вводить резервы, не смогли добиться каких-либо весомых успехов и отошли с большими потерями.
В настоящий момент известно, что, помимо потерь личного состава, которые источники характеризуют как большие, ВСУ потеряли и как минимум семь танков — шесть было сожжено, один достался как трофей нашим десантникам из 83-й бригады. Также с место сообщали, что, судя по радиоперехватам, у противника к исходу боя были проблемы со связью между подразделениями, в эфире царила паника. На данный момент боестолкновения прекратились.
⚡️126-я бригада береговой обороны, ВДВ 83-я и 11-я бригада - что за тигры эти львы!
Герои Бериславского направления! ВСУ разбиты, деморализованы, в эфире паника!
https://t.me/readovkanews/44795
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Таджик, работающий в Екатеринбурге на стройке рабочим, решил, что без любви ему никак, а как потенциальную жертву своих нападок почему-то выбрал 15-летнюю девочку. Он ей долго написывал с непристойными предложениями. Девочка пожаловалась брату, а тот пришел с гастарбайтером на разговор. Разговор закончился тем, что русскому парнишке крепко раздали пиздюлей, что и попало на камеры. Любовь, в общем, своеобразная вышла
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Мартин Кеоун выбежит на поле и опять ебнет Рууду по чану за его скверное поведение в 2000х
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Охуеть,не знал что во главе ПСВ Руди,будем посмотреть
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Гакпо заебашит дубль
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