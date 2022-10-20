Эвра предпочел бы видеть во главе МЮ не Тен Хага, а Конте

Антонио Конте Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что предпочел бы видеть на тренерском мостике "красных дьяволов" не Эрика Тен Хага, а Антонио Конте.

Согласно слухам, "Юнайтед" действительно задумывался о приглашении Конте в прошлом году, но когда дело дошло до смены главного тренера на "Олд Траффорд", Антонио уже получил работу в "Тоттенхэме".

Во время телевизионного эфира перед матчем Премьер-Лиги между "красными дьяволами" и "шпорами" Эвра выразил сожаление, что так вышло, а также предположил, что Конте доставит немало неприятных моментов главному врагу своей команды.

"Я бы хотел, чтобы главным тренером "Юнайтед" был он, но сейчас у нас Тен Хаг. Фанатам "Арсенала" нужно напрячься, потому что это Антонио", — сообщил Эвра в эфире Amazon Prime.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, тренеры, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2022 10:00

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  1. wilegend 20.10.2022 10:40 # wilegend
    "Я бы хотел, чтобы главным тренером "Юнайтед" был он, но сейчас у нас Тен Хаг. Фанатам "Арсенала" нужно напрячься, потому что это Антонио", — сообщил Эвра

    Источник: http://fapl.ru/posts/96269/

    что он несет?

    (ответить)

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