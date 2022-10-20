Эвра предпочел бы видеть во главе МЮ не Тен Хага, а Конте

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что предпочел бы видеть на тренерском мостике "красных дьяволов" не Эрика Тен Хага, а Антонио Конте.

Согласно слухам, "Юнайтед" действительно задумывался о приглашении Конте в прошлом году, но когда дело дошло до смены главного тренера на "Олд Траффорд", Антонио уже получил работу в "Тоттенхэме".



Во время телевизионного эфира перед матчем Премьер-Лиги между "красными дьяволами" и "шпорами" Эвра выразил сожаление, что так вышло, а также предположил, что Конте доставит немало неприятных моментов главному врагу своей команды.



"Я бы хотел, чтобы главным тренером "Юнайтед" был он, но сейчас у нас Тен Хаг. Фанатам "Арсенала" нужно напрячься, потому что это Антонио", — сообщил Эвра в эфире Amazon Prime.