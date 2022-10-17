Ван Дейк рассказал, как "Ливерпулю" удалось остановить Холанда

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отметил игру своей команды в обороне против "Манчестер Сити".

Накануне Ван Дейку, партнером по центру обороны которого в этом матче стал Джо Гомес, удалось сдержать нападающего "Сити" Эрлинга Холанда.



"Горожане" вообще не забили и потерпели поражение на "Энфилде" со счетом 1:0, и Ван Дейк считает, что это стало возможно благодаря полной самоотдаче защитников.



"Будучи защитником, ты должен обороняться, не щадя себя. Ты должен делать это в каждом матче. Если ты немного расслабишься, соперник тебя накажет".



"Как "Ливерпулю" удалось остановить Холанда? Нужно много бегать, взаимодействовать друг с другом. Это зависит от того, чье желание сильнее. Сегодня мы это показали".



"Тебе нужно много усилий, чтобы набрать три очка против них. Я всегда знал, что это будет очень упорный матч, как и в предыдущие годы".



"Все начинается с упорной работы на поле. Это минимальное требование для нашего клуба. Мы показали это".



"Мы победили, и это самое важное. В определенные моменты матча атмосфера на стадионе заряжала нас", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.