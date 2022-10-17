Ван Дейк рассказал, как "Ливерпулю" удалось остановить Холанда

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отметил игру своей команды в обороне против "Манчестер Сити".

Накануне Ван Дейку, партнером по центру обороны которого в этом матче стал Джо Гомес, удалось сдержать нападающего "Сити" Эрлинга Холанда.

"Горожане" вообще не забили и потерпели поражение на "Энфилде" со счетом 1:0, и Ван Дейк считает, что это стало возможно благодаря полной самоотдаче защитников.

"Будучи защитником, ты должен обороняться, не щадя себя. Ты должен делать это в каждом матче. Если ты немного расслабишься, соперник тебя накажет".

"Как "Ливерпулю" удалось остановить Холанда? Нужно много бегать, взаимодействовать друг с другом. Это зависит от того, чье желание сильнее. Сегодня мы это показали".

"Тебе нужно много усилий, чтобы набрать три очка против них. Я всегда знал, что это будет очень упорный матч, как и в предыдущие годы".

"Все начинается с упорной работы на поле. Это минимальное требование для нашего клуба. Мы показали это".

"Мы победили, и это самое важное. В определенные моменты матча атмосфера на стадионе заряжала нас", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2022 19:00

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