"Арсенал" отстоял три очка против "Лидса"

"Арсенал" с огромным трудом удержал победу 0:1 в гостях у "Лидса".

В стартовый состав "белых" после дисквалификации вернулся Луис Синистерра, заменив Патрика Бэмфорда.



Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Ливерпуля" неделю назад.



Едва начавшийся матч был прерван на продолжительное время из-за проблем с электричеством на "Элланд Роуд".



Вынужденная пауза слегка нарушила настрой "Арсенала", однако постепенно гости стали забирать инициативу и на 35-й минуте открыли счет. Мартин Эдегор сделал передачу на рывок Сака по правому краю штрафной, а Букайо пробил с острого угла — 0:1.



Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Бэмфорд поразил ворота Аарона Рамсдейла, однако гол "Лидса" не был засчитан из-за фола на защитнике.



Вскоре хозяевам предоставился еще один шанс. Вильям Салиба сыграл рукой в своей штрафной, п после обращения к VAR рефери назначил пенальти. Однако удар Бэмфорда с 11-метровой отметки оказался неточным.



Далее "Арсенал" играл на удержание и, казалось, с этой задачей справится. Развязка случилась в самой концовке, когда рефери удалил Габриэля и назначил еще один пенальти в ворота Рамсдейла, но затем изменил свое решение, ограничившись желтой карточкой и отменив 11-метровый. "Канониры" выстояли.



Этот выезд получился чрезвычайно тяжелым для "Арсенала", однако лондонцам хватило запаса прочности, чтобы удержать добытое преимущество.



"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче