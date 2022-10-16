"Арсенал" отстоял три очка против "Лидса"
"Арсенал" с огромным трудом удержал победу 0:1 в гостях у "Лидса".
В стартовый состав "белых" после дисквалификации вернулся Луис Синистерра, заменив Патрика Бэмфорда.
Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Ливерпуля" неделю назад.
Едва начавшийся матч был прерван на продолжительное время из-за проблем с электричеством на "Элланд Роуд".
Вынужденная пауза слегка нарушила настрой "Арсенала", однако постепенно гости стали забирать инициативу и на 35-й минуте открыли счет. Мартин Эдегор сделал передачу на рывок Сака по правому краю штрафной, а Букайо пробил с острого угла — 0:1.
Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Бэмфорд поразил ворота Аарона Рамсдейла, однако гол "Лидса" не был засчитан из-за фола на защитнике.
Вскоре хозяевам предоставился еще один шанс. Вильям Салиба сыграл рукой в своей штрафной, п после обращения к VAR рефери назначил пенальти. Однако удар Бэмфорда с 11-метровой отметки оказался неточным.
Далее "Арсенал" играл на удержание и, казалось, с этой задачей справится. Развязка случилась в самой концовке, когда рефери удалил Габриэля и назначил еще один пенальти в ворота Рамсдейла, но затем изменил свое решение, ограничившись желтой карточкой и отменив 11-метровый. "Канониры" выстояли.
Этот выезд получился чрезвычайно тяжелым для "Арсенала", однако лондонцам хватило запаса прочности, чтобы удержать добытое преимущество.
"Лидс" — "Арсенал". Отчет о матче
16.10.2022 18:40
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Последние комментарии:
У Ливерпуля правый фланг обороны - Эллиот, Милнер, Гомес. Ща Милнер устанет и земля им пухом.
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Эдегор Жезус во втором тайме устали, что не мудрено, у нас самый энергозатратный и интенсивный футбол в лиге. Тем более сыграли с ТТХ и Ливерпулем до этого.
Салиба эмоционально перегорел, но это норм в его возрасте, главное не проиграли и не пропустили с его ошибок.
Гуннеров с победой, цель попать в четверку в этом сезоне и качественно закупиться в январе или летом.
В итоге Зина хрусталь получается? Минус Египет, минус Смитров, минус Украина. пзц.
Братиков гуннеров с победой!
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Челси" выиграл 4 матча подряд всухую, впервые с декабря 2016 года, когда команду тренировал Антонио Конте.
[Squawka]
При такой то дкрьмовой игре как сегодня это и вовсе чистое волшебство
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Акцию проводит оппозиционная партия «Шор». Протестующие с флагами Молдовы в руках призывают к досрочным выборам и скандируют «Долой Майю Санду!», «Долой правительство». По данным организаторов, на протест вышли более 50 тысяч человек.
В Молдавии не только хохло-цыгане живут, есть вот и нормальные люди которые против ЛГБТ Запада
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Почему впервые за мого лет Сити играет против ЛФК не в домашней форме?
По правилам АПЛ в матчах с лидирующими командами необходимо использовать домашние цвета. Использование гостевых цветов допускается только в матчах с командами из середины таблицы и ниже.
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Лидс отличная игра, не всем будет легко в гостях у Лидса)
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Арс хорошо идет. Впереди еще плтенциально 6 очей в 2х матчах.
Но скажу банальщину, арсенал все такой же нервный, но щас их атака в прекрасной форме, особенно крайки. Всю бровку вспахивают, от и до.
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Реальность: на важнейший матч сезона в старте выходит 40-летний полузащиник Милнер, списанный из Сити 7 лет назад.
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