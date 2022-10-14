Фоден заключил новый контракт с "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил с родным клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.
После своего дебюта в ноябре 2017 Фоден провел 182 матча за "Сити", забив 52 гола. В течение этого времени Фил завоевал четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.
Согласно слухам, новая сделка резко увеличит зарплату 22-летнего англичанина — с текущих 40,000 до 225,000 фунтов в неделю.
"Сложно выразить словами, как я рад заключить новый контракт. Это исполнение мечты. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я тренировался здесь так много лет и даже был болбоем".
"Я так сильно люблю этот клуб, и знать, что я буду здесь до 2027 года, это удивительное ощущение", — сообщил Фоден.
14.10.2022 22:00
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Последние комментарии:
Через пару лет пойдет на повышение, переедет в пригород Манчестера.
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225? ну мешки чет слишком загнули. он вполне мог подписаться и на 70-80.
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Молодец, он достоин этих денег
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
Филя лучший!!!
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