Фоден заключил новый контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил с родным клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

После своего дебюта в ноябре 2017 Фоден провел 182 матча за "Сити", забив 52 гола. В течение этого времени Фил завоевал четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.



Согласно слухам, новая сделка резко увеличит зарплату 22-летнего англичанина — с текущих 40,000 до 225,000 фунтов в неделю.



"Сложно выразить словами, как я рад заключить новый контракт. Это исполнение мечты. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я тренировался здесь так много лет и даже был болбоем".



"Я так сильно люблю этот клуб, и знать, что я буду здесь до 2027 года, это удивительное ощущение", — сообщил Фоден.