Фоден заключил новый контракт с "Манчестер Сити"

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заключил с родным клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

После своего дебюта в ноябре 2017 Фоден провел 182 матча за "Сити", забив 52 гола. В течение этого времени Фил завоевал четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.

Согласно слухам, новая сделка резко увеличит зарплату 22-летнего англичанина — с текущих 40,000 до 225,000 фунтов в неделю.

"Сложно выразить словами, как я рад заключить новый контракт. Это исполнение мечты. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я тренировался здесь так много лет и даже был болбоем".

"Я так сильно люблю этот клуб, и знать, что я буду здесь до 2027 года, это удивительное ощущение", — сообщил Фоден.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 14.10.2022 22:40 # hunter022
    Через пару лет пойдет на повышение, переедет в пригород Манчестера.

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  2. eakz 14.10.2022 22:39 # eakz
    225? ну мешки чет слишком загнули. он вполне мог подписаться и на 70-80.

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  3. soloviev 14.10.2022 22:12 # soloviev
    Молодец, он достоин этих денег

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  4. kukuruzko 14.10.2022 22:10 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 14.10.2022 22:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!
    Филя лучший!!!

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