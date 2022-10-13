Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги Чемпионов
В среду вечером против "Рейнджерс" нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов.
Салаху не нашлось места в стартовом составе "Ливерпуля" на матч на "Айброксе", однако после своего появления на замену Мохамед забил три гола в течение шести минут.
Таким образом, Салах отобрал звание автора самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов у бывшего нападающего "Лиона" Бафетимби Гомиса, который трижды отличился в течение восьми минут против загребского "Динамо" в 2011 году.
"Мо Салах? Он особенный. Это очень важная победа. Я не могу назвать игрока, который бы не провел хороший матч", — приводит слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа после победы 1:7.
13.10.2022 06:00
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Последние комментарии:
Типичный наемник - когда от него ничего не требуется, забивает абсолютно не влияющие на итоговый результат голы. Как только от него требуется включение против сильных соперников - сразу растворяется на поле.
Ждем матч с Сити, где этот переоцененка даже близко не совершит ни одного результативного действия.
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надеюсь поможет ему прийти в себя, молодец
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вписал свое имя в историю - этим и характеризуются топ-клубы.
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Легенда
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Лучший. Причем имел еще один мемент за этот отрезок)
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