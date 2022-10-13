Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги Чемпионов

Мохамед Салах В среду вечером против "Рейнджерс" нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов.

Салаху не нашлось места в стартовом составе "Ливерпуля" на матч на "Айброксе", однако после своего появления на замену Мохамед забил три гола в течение шести минут.

Таким образом, Салах отобрал звание автора самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов у бывшего нападающего "Лиона" Бафетимби Гомиса, который трижды отличился в течение восьми минут против загребского "Динамо" в 2011 году.

"Мо Салах? Он особенный. Это очень важная победа. Я не могу назвать игрока, который бы не провел хороший матч", — приводит слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа после победы 1:7.

Хет-трики в Лиге Чемпионов


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Рейнджерс, рекорды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 13.10.2022 08:04 # superglor
    Типичный наемник - когда от него ничего не требуется, забивает абсолютно не влияющие на итоговый результат голы. Как только от него требуется включение против сильных соперников - сразу растворяется на поле.

    Ждем матч с Сити, где этот переоцененка даже близко не совершит ни одного результативного действия.

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  2. uyga 13.10.2022 07:01 # uyga
    надеюсь поможет ему прийти в себя, молодец

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  3. bangladesh 13.10.2022 06:52 # bangladesh
    вписал свое имя в историю - этим и характеризуются топ-клубы.

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  4. liverpudlian 13.10.2022 06:37 # liverpudlian
    Легенда

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  5. gerrard08 13.10.2022 06:27 # gerrard08
    Лучший. Причем имел еще один мемент за этот отрезок)

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