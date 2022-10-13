Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги Чемпионов

В среду вечером против "Рейнджерс" нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов.

Салаху не нашлось места в стартовом составе "Ливерпуля" на матч на "Айброксе", однако после своего появления на замену Мохамед забил три гола в течение шести минут.



Таким образом, Салах отобрал звание автора самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов у бывшего нападающего "Лиона" Бафетимби Гомиса, который трижды отличился в течение восьми минут против загребского "Динамо" в 2011 году.



"Мо Салах? Он особенный. Это очень важная победа. Я не могу назвать игрока, который бы не провел хороший матч", — приводит слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа после победы 1:7.



