Жота чувствует, что Нуньес выходит на пик формы

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что "красные" начинают видеть лучшую версию Дарвина Нуньеса.

Адаптация Нуньеса к английскому футболу получилась непростой и дополнительно была осложнена трехматчевой дисквалификацией Дарвина в Премьер-Лиге.

Однако гол Нуньеса в проигранном "Ливерпулем" матче против "Арсенала" (3:2) вселяет в Жоту уверенность, что 23-летний уругваец выходит на пик формы.

"Ну, думаю, порой тебе приходится преодолевать сложности в жизни. Конечно, он очень хорошо начал, и люди думали, что адаптация не станет проблемой, но, возможно, ему требовалось больше матчей, чтобы привыкнуть к этому уровню и начать показывать игру, как в прошлом году".

"Благодаря тому, что он провел несколько матчей подряд и сумел забить, он стал улучшать свою игру и взаимопонимание партнерами по команде. Это хорошо для каждого, и я надеюсь, завтра он подтвердит это", — цитирует Жоту Daily Mail.


Метки Жота, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 12.10.2022 12:21 # meshuggah
    опааа жопа предчувствет влажные пики уехехехехехехе

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  2. true-manc 12.10.2022 12:19 # true-manc
    Жопа чувствует страпон

    Источник: http://fapl.ru/posts/96110/

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  3. vals1702 12.10.2022 12:10 # vals1702
    трешку пусть положит голубой помойке )

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  4. sausage 12.10.2022 12:08 # sausage
    Стоило забить и понеслось... Уважаемый Диогу Жозе Тейшейра да Силва, рано кукарекать, он и Фулхэму два месяца назад забил, а толку-то(?).
    А вообще, он классно двигается, открывается и выходит на ударные позиции, с завершение проблемы, хз от невезухи или от недостатка техники.

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