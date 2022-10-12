Жота чувствует, что Нуньес выходит на пик формы
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что "красные" начинают видеть лучшую версию Дарвина Нуньеса.
Адаптация Нуньеса к английскому футболу получилась непростой и дополнительно была осложнена трехматчевой дисквалификацией Дарвина в Премьер-Лиге.
Однако гол Нуньеса в проигранном "Ливерпулем" матче против "Арсенала" (3:2) вселяет в Жоту уверенность, что 23-летний уругваец выходит на пик формы.
"Ну, думаю, порой тебе приходится преодолевать сложности в жизни. Конечно, он очень хорошо начал, и люди думали, что адаптация не станет проблемой, но, возможно, ему требовалось больше матчей, чтобы привыкнуть к этому уровню и начать показывать игру, как в прошлом году".
"Благодаря тому, что он провел несколько матчей подряд и сумел забить, он стал улучшать свою игру и взаимопонимание партнерами по команде. Это хорошо для каждого, и я надеюсь, завтра он подтвердит это", — цитирует Жоту Daily Mail.
12.10.2022 12:00
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опааа жопа предчувствет влажные пики уехехехехехехе
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Жопа чувствует страпон
Источник: http://fapl.ru/posts/96110/
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трешку пусть положит голубой помойке )
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Стоило забить и понеслось... Уважаемый Диогу Жозе Тейшейра да Силва, рано кукарекать, он и Фулхэму два месяца назад забил, а толку-то(?).
А вообще, он классно двигается, открывается и выходит на ударные позиции, с завершение проблемы, хз от невезухи или от недостатка техники.
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