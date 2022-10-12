Жота чувствует, что Нуньес выходит на пик формы

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что "красные" начинают видеть лучшую версию Дарвина Нуньеса.

Адаптация Нуньеса к английскому футболу получилась непростой и дополнительно была осложнена трехматчевой дисквалификацией Дарвина в Премьер-Лиге.



Однако гол Нуньеса в проигранном "Ливерпулем" матче против "Арсенала" (3:2) вселяет в Жоту уверенность, что 23-летний уругваец выходит на пик формы.



"Ну, думаю, порой тебе приходится преодолевать сложности в жизни. Конечно, он очень хорошо начал, и люди думали, что адаптация не станет проблемой, но, возможно, ему требовалось больше матчей, чтобы привыкнуть к этому уровню и начать показывать игру, как в прошлом году".



"Благодаря тому, что он провел несколько матчей подряд и сумел забить, он стал улучшать свою игру и взаимопонимание партнерами по команде. Это хорошо для каждого, и я надеюсь, завтра он подтвердит это", — цитирует Жоту Daily Mail.