"Ливерпуль" может подписать Мбаппе в январе

Нападающий Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в январе, и это может оказаться на руку "Ливерпулю".

Мбаппе помышлял об уходе из ПСЖ еще минувшим летом, но в конце концов отверг интерес "Реала" и заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.



Однако в своем сенсационном материале Marca утверждает, что с тех пор отношения Мбаппе и ПСЖ резко ухудшились. Килиан чувствует себя несчастным и даже на "Парк Де Пренс" и хочет уйти как можно скорее.



Более того, испанское издание называет "Ливерпуль" единственным реалистичным вариантом для Мбаппе в январе, потому что разговаривать с "Реалом" парижане не собираются.



Стоит отметить, что Мбаппе регулярно сватали в "Ливерпуль" в предыдущие годы, а главный тренер "красных" Юрген Клопп публично хвалил Килиана, называя того одним из лучших игроков в мире.



Однако большой вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" позволить себе 23-летнего француза — особенно после того, как минувшим летом потратил 85 миллионов фунтов на Дарвина Нуньеса.