"Ливерпуль" может подписать Мбаппе в январе

Килиан Мбаппе Нападающий Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в январе, и это может оказаться на руку "Ливерпулю".

Мбаппе помышлял об уходе из ПСЖ еще минувшим летом, но в конце концов отверг интерес "Реала" и заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.

Однако в своем сенсационном материале Marca утверждает, что с тех пор отношения Мбаппе и ПСЖ резко ухудшились. Килиан чувствует себя несчастным и даже на "Парк Де Пренс" и хочет уйти как можно скорее.

Более того, испанское издание называет "Ливерпуль" единственным реалистичным вариантом для Мбаппе в январе, потому что разговаривать с "Реалом" парижане не собираются.

Стоит отметить, что Мбаппе регулярно сватали в "Ливерпуль" в предыдущие годы, а главный тренер "красных" Юрген Клопп публично хвалил Килиана, называя того одним из лучших игроков в мире.

Однако большой вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" позволить себе 23-летнего француза — особенно после того, как минувшим летом потратил 85 миллионов фунтов на Дарвина Нуньеса.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. skylake 11.10.2022 18:49 # skylake
    Генри не даст таких денег.

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  2. narcot 11.10.2022 18:45 # narcot
    ахахаххахахаха

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  3. akado 11.10.2022 18:42 # akado
    650,000

    нормально так...

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  4. scauzer11 11.10.2022 18:26 # scauzer11
    ахахахахах

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  5. tursa 11.10.2022 18:24 # tursa
    Летом можно поменять на салаха, если согласится на его зп

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  6. shadow-- 11.10.2022 18:19 # shadow--
    Да откуда у Ливерпуля деньги, чтобы оплачивать его жирнющий контракт?) Мы ж не бензоколонка, это эти денег не считают

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  7. grafters 11.10.2022 18:18 # grafters
    мне кажется, норм бы подошёл пенсам.
    Им там нужен норм нап.

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  8. takernotagiver 11.10.2022 18:12 # takernotagiver
    It's a long shot

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  9. lfc-krr 11.10.2022 18:04 # lfc-krr
    Не нужен был. Но если подпишем, то отлично. Но в целом не нужен, но если..

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