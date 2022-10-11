"Ливерпуль" может подписать Мбаппе в январе
Нападающий Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в январе, и это может оказаться на руку "Ливерпулю".
Мбаппе помышлял об уходе из ПСЖ еще минувшим летом, но в конце концов отверг интерес "Реала" и заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.
Однако в своем сенсационном материале Marca утверждает, что с тех пор отношения Мбаппе и ПСЖ резко ухудшились. Килиан чувствует себя несчастным и даже на "Парк Де Пренс" и хочет уйти как можно скорее.
Более того, испанское издание называет "Ливерпуль" единственным реалистичным вариантом для Мбаппе в январе, потому что разговаривать с "Реалом" парижане не собираются.
Стоит отметить, что Мбаппе регулярно сватали в "Ливерпуль" в предыдущие годы, а главный тренер "красных" Юрген Клопп публично хвалил Килиана, называя того одним из лучших игроков в мире.
Однако большой вопрос в том, сможет ли "Ливерпуль" позволить себе 23-летнего француза — особенно после того, как минувшим летом потратил 85 миллионов фунтов на Дарвина Нуньеса.
11.10.2022 18:00
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Последние комментарии:
Генри не даст таких денег.
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ахахаххахахаха
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650,000
нормально так...
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ахахахахах
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Летом можно поменять на салаха, если согласится на его зп
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Да откуда у Ливерпуля деньги, чтобы оплачивать его жирнющий контракт?) Мы ж не бензоколонка, это эти денег не считают
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мне кажется, норм бы подошёл пенсам.
Им там нужен норм нап.
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It's a long shot
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Не нужен был. Но если подпишем, то отлично. Но в целом не нужен, но если..
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