"Тоттенхэм" удержал победу в гостях у "Брайтона"

Связка Харри Кейна и Сона Хен Мина обеспечила "Тоттенхэму" тяжелую победу 0:1 в гостях у "Брайтона".

Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с 3:3 против "Ливерпуля".



Относительно поражения 3:1 в дерби Северного Лондона от "Арсенала" в старт "шпор" влились Мэтт Дохерти, Бен Дэвис, Райан Сессеньон и Ив Биссума.



В начале матча обе команды продемонстрировали свои атакующие повадки, но ближе к голу были гости, у которых Дохерти пробил над крестовиной, а Родриго Бентанкур дальним ударом заставил голкипера хозяев Роберта Санчеса совершить классный сейв.



В итоге именно "Тоттенхэм" и открыл счет. На 22-й минуте Сон Хен Мин разобрался на правом краю штрафной с оппонентом и пробил, а Харри Кейн подставил свою голову — 0:1.



Постепенно "Брайтон" пришел в себя, забрал инициативу и принялся искать ответный гол. Концовку тайма "шпоры" провел в обороне.



После перерыва хозяева продолжили оказывать давление, причем играли довольно рискованно, время от времени давая сопернику шансы похоронить интригу.



На 74-й минуте Сон обводящим ударом с границы штрафной площади поразил ворота Санчеса, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.



В итоге больше забить никому не удалось. Со скрипом, но гости все-таки отстояли свою победу.



"Тоттенхэм" совершенно не впечатлил своей игрой после забитого гола, но, по крайней мере, удержал победный счет и набрал три очка после осечки в прошлый уикенд.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче