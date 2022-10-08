"Тоттенхэм" удержал победу в гостях у "Брайтона"
Связка Харри Кейна и Сона Хен Мина обеспечила "Тоттенхэму" тяжелую победу 0:1 в гостях у "Брайтона".
Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с 3:3 против "Ливерпуля".
Относительно поражения 3:1 в дерби Северного Лондона от "Арсенала" в старт "шпор" влились Мэтт Дохерти, Бен Дэвис, Райан Сессеньон и Ив Биссума.
В начале матча обе команды продемонстрировали свои атакующие повадки, но ближе к голу были гости, у которых Дохерти пробил над крестовиной, а Родриго Бентанкур дальним ударом заставил голкипера хозяев Роберта Санчеса совершить классный сейв.
В итоге именно "Тоттенхэм" и открыл счет. На 22-й минуте Сон Хен Мин разобрался на правом краю штрафной с оппонентом и пробил, а Харри Кейн подставил свою голову — 0:1.
Постепенно "Брайтон" пришел в себя, забрал инициативу и принялся искать ответный гол. Концовку тайма "шпоры" провел в обороне.
После перерыва хозяева продолжили оказывать давление, причем играли довольно рискованно, время от времени давая сопернику шансы похоронить интригу.
На 74-й минуте Сон обводящим ударом с границы штрафной площади поразил ворота Санчеса, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.
В итоге больше забить никому не удалось. Со скрипом, но гости все-таки отстояли свою победу.
"Тоттенхэм" совершенно не впечатлил своей игрой после забитого гола, но, по крайней мере, удержал победный счет и набрал три очка после осечки в прошлый уикенд.
"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
08.10.2022 21:25
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Заложники искажения собственной памяти
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Под суровый хорал реактивного гула
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Хоть просили пощады враги, подыхая.
Не считая потерь, не смыкая очей,
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Ливер должен был проиграть
Я не знаю вулверхэмптона игроков имена
Но их победа была украдена
Ладно, портовые… Ну вы радуйтесь, гуляйте
А Пеп всё равно отымел вашего гауляйтера!
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Концерт! На сцену вынесли гроб!
Там лежал Клопп - тренер-герой!
Поднялся колбасный вой: могильщик, постой,
Он ведь только что был живой, нашим богом
Спасителем и гегемоном, отважным
Мы при нём в финале ЛЧ играли дважды, и даже
Долгожданную АПЛ взяли чашу,
Впридачу были лучшим клубом Европы
Слыли силой грозной, что ты, как можно?
Разве тебе так сложно, безбожник?
Пусть лежит покойник, это же непристойно
Пожалуйста, постой, но, не трожь его
Не вставляй, ради святого всего, так глубоко
Не суй ему в рот ничего, хватит дружочку
Довольно кулаков в его пятой точке, достаточно
Подожди, не спускай на него нужду, куда же ты…
Не применяй на нём больше черенки в полверсты
Не насилуй, его помыслы были чисты, остановись
От его рта наконец удержись, ладно, ну, прекрати
Хотя бы не выбрасывай его как собаку за кладбище
Мы умоляем всем нашим портовым пастбищем…
(ответить)
Колбасники уверенно шли к новой ЛЧ.
Шли-шли, шли-шли, и как обычно, сходили под себя...
Так старались портовые долго
Называли свой ливерпул гегемоном,
Провозгласили очкастую гниду богом
Верещали, и лишь порвали собственные колготки,
Нет споров, ублажили соперника ловко
Сняли свои стринги и давай на членах прыгать
Приняли в туза, стонав дико
Вся жопа красная, под цвет футболки
Не только порваны, но и обвафлены теперь колготки
Неунывающие сказочницы, даже будучи заправскими шлюхами
Воображали светлое будущее, мошонку нюхая
Помечтали, пофантазировали о кубке
Помяли себе фаллосом простату, задрав юбки
Любуясь перед зеркалом и представляя в ЛЧ победу
Но вскоре оказались у проктолога в кабинете
Ведь под басни клоппа и "династические" истории
Расковыряли жопы до геморроя
Мерзкие животные...
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егемоны, почему у вас опять обмочены панталоны?
Кончились деньги на судей, теперь победы по талонам?
О какой вы там говорили династии?
Той, что будет подрабатывать педерастией?
Как будете оправдывать очкастого варвара?
Что больше не подсуживает ВАР вам?
Что летом из-за Генри не купили никого?
Что травмы, календарь, игого?
Поймите, залупавшиеся поклонники портового лупанария
Вашей мертворожденной команде место в абортарии
Лошадиная морда оказалась не мессией, а Мессалиной
И вы никакая не грозная сила - лишь афинская Фрина.
(ответить)
Опять раскидаю нудно о портовых буднях
Скаузерских блудниц, подруг Пьера Вудмана
Городок мутный, не выйдет из них ничего путного
Они все путаны, а на мне плащ, как на комиссаре Каттани
За что я люблю колбасников? За то, что они глотают
Знаете, на пенсов плевать стало с годами
Пусть даже пригородные мне смерть нагадают
Канониры вообще в красной книге, их беречь надо
Камера, мотор, "КОРОЛИ НА ТРОНЕ!", стоп, снято
(ответить)
Старенькая любимая бэха, в салоне портрет Агуэро и икона Гвардиолы... еду раскрывать колбасные преступления, словно лейтенант Коломбо
Опять нашкодил портовый бордель
Бешенство матки у скаузерских сучек
Продают себя, развращают чужих мужей
Не могут жить без членов и случек
Однажды всё их стадо обслужило папу Карло
При этом начисто его дом обокрало
Выяснилось, они так собирали деньги на нового защитника
Подставляли попу и воровали портовые бесстыдники.
Но на этот раз за ними другой грешок
НЕ ЗАСЧИТАЛ 2 ГОЛА НЬЮКАСЛА судья петушок
Ведь поскольку рефери они подкупили минетом грязным
Отсудил Андре Маринер безобразно
Уже началось антикоррупционное расследование
Скаузеры отправлены на проктологическое обследование
Объявлен в розыск их скрывшийся с места гей-сутенер
Порванные колготки, очки и лошадиные зубы при нём
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https://www.youtube.com/watch?v=v0PpJNslGBc
Фейгин. Кто взорвал Крымский мост, паника в Кремле, Путин в ярости, когда возврат Крыма
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08.10.2022 21:30 #
true-manc
Игорь Стрелков предположил, что украинское войска могут войти в Херсон, Мелитополь и Крым, но если российское командование «возьмётся за ум» временная сдача территорий «не страшна». На вечер 6 октября авторы провластных телеграм-каналов сообщили о возможном наступлении на Мелитополь.
Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона, нет ничего страшного в оставлении Мелитополя, даже если противник в Крым ворвётся на время. Это не страшно, если мы возьмёмся за ум и будем нормально воевать, то у Киева не будет шансов на победу. При чём не будет в течение ближайшего года максимум.
Источник: http://fapl.ru/posts/96037/?c=1#c7657716
пидорашки, когда начнется нормально воевать? морально готовы сдать Херсон и Крым? М?
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Gian Piero Vetrone forever in our hearts!
COME ON YOU SPURS!
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