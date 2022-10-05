Анонс матча "Челси" — "Милан"
В среду вечером "Челси" проведет домашний матч Лиги Чемпионов против итальянского "Милана".
В данный момент "Челси" и "Милан" располагаются на разных полюсах Группы E. "Синие" в двух первых турах набрали только одно очко, "россонери" — четыре.
"Милан" — это захватывающее испытание для нас, команда абсолютного топ-уровня. Мы предвкушаем этот матч, и мы должны быть очень, очень хороши, чтобы добыть желаемый результат".
"Мы должны хорошо сыграть, создать хорошую атмосферу с поддержкой болельщиков, и мы в предвкушении", — сказал на пресс-конференции главный тренер "Челси" Грэм Поттер.
- Это будет первая встреча "Челси" и "Милана" в Лиге Чемпионов с сезона 1999/00, когда оба их матча на групповом этапе завершились вничью, включая 0:0 на "Стэмфорд Бридж".
- Свою единственную победу против "Челси" "Милан" одержал в феврале 1966 — 2:1 на "Сан-Сиро" в рамка Кубка ярмарок.
- "Челси" проиграл только два из 13 домашних матчей против итальянских команд в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).
- "Милан" выиграл лишь один из 20 выездных матчей против английских команд в еврокубках (7 ничьих, 12 поражений) — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" в феврале 2005.
- Грэм Поттер станет всего лишь третьим английским тренером, который сразится с "Миланом" в Лиге Чемпионов. После Бобби Робсона ("Порту", 1993/94) и Харри Рэднаппа ("Тоттенхэм", 2010/11).
- "Милан" уже набрал очков, как за весь групповой этап Лиги Чемпионов прошлого сезона (1 победа, 1 ничья, 4 поражения).
- Оливье Жиру из "Милана" может стать 10-м игроком, который забивал за и против "Челси" в Лиге Чемпионов.
- Рахим Стерлинг может стать всего лишь вторым после Оскара (2012/13) игроком, забивавшим за "Челси" в двух домашних матчах Лиги Чемпионов подряд.
Голкипер Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте уже возобновили тренировки в общей группе "Челси" после перенесенных травм. Жоржиньо и Кай Хаверц в порядке, несмотря на полученные против "Кристал Пэлас" болячки.
Лига Чемпионов. Группа E. 3-й тур
"Челси" (Англия) — "Милан" (Италия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция
05.10.2022 13:00
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Когда дикая собака вые6ала дикую свинью, появился первый русский!
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Анонс матча «Щленще» - "Милан"
В среду вечером абсолютно ебанутый лондонский футбольный клуб «Щленще» проведет домашний отсос Лиги Чемпионов против итальянского "Милана".
В данный момент абсолютно ебанутый лондонский футбольный клуб «Щленще» и "Милан" располагаются на разных полюсах Группы E. «Членсы» в двух первых турах отсосали только один толстый член, "россонери" — четыре.
"Милан" — это захватывающее испытание для нас, команда абсолютного топ-уровня. Мы предвкушаем этот отсос, и мы должны быть очень, очень хороши, чтобы добыть желаемый результат".
"Мы должны хорошо отсосать, создать хорошую атмосферу с поддержкой абсолютно ебанутых фонадов, и мы в предвкушении этого отсоса", — сказал на пресс-конференции абсолютно ебанутый главный тренер абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба «Щленще» Хрэн Вроттер.
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Уверен, Императорси сегодня будет в огне и, возможно, заработает даже ничью.
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jirrort я знаю ты это читаешь, моя маленькая армянская шлюшка, вставай на колени и умоляй меня не заходить сюда вечером, иначе пизда твоему проебальси
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ИМПЕРАТОРЫ!!!!!!!!!!!
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