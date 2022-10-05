Анонс матча "Челси" — "Милан"

Грэм Поттер В среду вечером "Челси" проведет домашний матч Лиги Чемпионов против итальянского "Милана".

В данный момент "Челси" и "Милан" располагаются на разных полюсах Группы E. "Синие" в двух первых турах набрали только одно очко, "россонери" — четыре.

"Милан" — это захватывающее испытание для нас, команда абсолютного топ-уровня. Мы предвкушаем этот матч, и мы должны быть очень, очень хороши, чтобы добыть желаемый результат".

"Мы должны хорошо сыграть, создать хорошую атмосферу с поддержкой болельщиков, и мы в предвкушении", — сказал на пресс-конференции главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

- Это будет первая встреча "Челси" и "Милана" в Лиге Чемпионов с сезона 1999/00, когда оба их матча на групповом этапе завершились вничью, включая 0:0 на "Стэмфорд Бридж".

- Свою единственную победу против "Челси" "Милан" одержал в феврале 1966 — 2:1 на "Сан-Сиро" в рамка Кубка ярмарок.

- "Челси" проиграл только два из 13 домашних матчей против итальянских команд в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).

- "Милан" выиграл лишь один из 20 выездных матчей против английских команд в еврокубках (7 ничьих, 12 поражений) — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" в феврале 2005.

- Грэм Поттер станет всего лишь третьим английским тренером, который сразится с "Миланом" в Лиге Чемпионов. После Бобби Робсона ("Порту", 1993/94) и Харри Рэднаппа ("Тоттенхэм", 2010/11).

- "Милан" уже набрал очков, как за весь групповой этап Лиги Чемпионов прошлого сезона (1 победа, 1 ничья, 4 поражения).

- Оливье Жиру из "Милана" может стать 10-м игроком, который забивал за и против "Челси" в Лиге Чемпионов.

- Рахим Стерлинг может стать всего лишь вторым после Оскара (2012/13) игроком, забивавшим за "Челси" в двух домашних матчах Лиги Чемпионов подряд.

Голкипер Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте уже возобновили тренировки в общей группе "Челси" после перенесенных травм. Жоржиньо и Кай Хаверц в порядке, несмотря на полученные против "Кристал Пэлас" болячки.

Лига Чемпионов. Группа E. 3-й тур
"Челси" (Англия) — "Милан" (Италия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2022 13:00

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  1. mancityman 05.10.2022 13:12 # mancityman
    Когда дикая собака вые6ала дикую свинью, появился первый русский!

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  2. stevens 05.10.2022 13:11 # stevens
    Анонс матча «Щленще» - "Милан"

    В среду вечером абсолютно ебанутый лондонский футбольный клуб «Щленще» проведет домашний отсос Лиги Чемпионов против итальянского "Милана".

    В данный момент абсолютно ебанутый лондонский футбольный клуб «Щленще» и "Милан" располагаются на разных полюсах Группы E. «Членсы» в двух первых турах отсосали только один толстый член, "россонери" — четыре.

    "Милан" — это захватывающее испытание для нас, команда абсолютного топ-уровня. Мы предвкушаем этот отсос, и мы должны быть очень, очень хороши, чтобы добыть желаемый результат".

    "Мы должны хорошо отсосать, создать хорошую атмосферу с поддержкой абсолютно ебанутых фонадов, и мы в предвкушении этого отсоса", — сказал на пресс-конференции абсолютно ебанутый главный тренер абсолютно ебанутого лондонского футбольного клуба «Щленще» Хрэн Вроттер.

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  3. zheka000000 05.10.2022 13:06 # zheka000000
    Уверен, Императорси сегодня будет в огне и, возможно, заработает даже ничью.

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  4. liverputin 05.10.2022 13:02 # liverputin
    jirrort я знаю ты это читаешь, моя маленькая армянская шлюшка, вставай на колени и умоляй меня не заходить сюда вечером, иначе пизда твоему проебальси

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  5. bembo 05.10.2022 13:01 # bembo
    ИМПЕРАТОРЫ!!!!!!!!!!!

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