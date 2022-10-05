Анонс матча "Челси" — "Милан"

В среду вечером "Челси" проведет домашний матч Лиги Чемпионов против итальянского "Милана".

В данный момент "Челси" и "Милан" располагаются на разных полюсах Группы E. "Синие" в двух первых турах набрали только одно очко, "россонери" — четыре.



"Милан" — это захватывающее испытание для нас, команда абсолютного топ-уровня. Мы предвкушаем этот матч, и мы должны быть очень, очень хороши, чтобы добыть желаемый результат".



"Мы должны хорошо сыграть, создать хорошую атмосферу с поддержкой болельщиков, и мы в предвкушении", — сказал на пресс-конференции главный тренер "Челси" Грэм Поттер.



- Это будет первая встреча "Челси" и "Милана" в Лиге Чемпионов с сезона 1999/00, когда оба их матча на групповом этапе завершились вничью, включая 0:0 на "Стэмфорд Бридж".



- Свою единственную победу против "Челси" "Милан" одержал в феврале 1966 — 2:1 на "Сан-Сиро" в рамка Кубка ярмарок.



- "Челси" проиграл только два из 13 домашних матчей против итальянских команд в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).



- "Милан" выиграл лишь один из 20 выездных матчей против английских команд в еврокубках (7 ничьих, 12 поражений) — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" в феврале 2005.



- Грэм Поттер станет всего лишь третьим английским тренером, который сразится с "Миланом" в Лиге Чемпионов. После Бобби Робсона ("Порту", 1993/94) и Харри Рэднаппа ("Тоттенхэм", 2010/11).



- "Милан" уже набрал очков, как за весь групповой этап Лиги Чемпионов прошлого сезона (1 победа, 1 ничья, 4 поражения).



- Оливье Жиру из "Милана" может стать 10-м игроком, который забивал за и против "Челси" в Лиге Чемпионов.



- Рахим Стерлинг может стать всего лишь вторым после Оскара (2012/13) игроком, забивавшим за "Челси" в двух домашних матчах Лиги Чемпионов подряд.



Голкипер Эдуар Менди и полузащитник Нголо Канте уже возобновили тренировки в общей группе "Челси" после перенесенных травм. Жоржиньо и Кай Хаверц в порядке, несмотря на полученные против "Кристал Пэлас" болячки.



Лига Чемпионов. Группа E. 3-й тур

"Челси" (Англия) — "Милан" (Италия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция