Грилиш планирует стать диджеем

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что планирует стать диджеем, когда закончит играть в футбол.

Лишь в прошлом году Грилиш стал самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.



Однако Джек уже задумывается о том, чем будет заниматься после того, как повесит бутсы на гвоздь, и 27-летний англичанин, в отличие от некоторых своих коллег, не планирует становиться тренером.



"Мне нравится всякая музыка. Вообще-то, сейчас я учусь на диджея".



"Диджей Грило... Хотя я еще не знаю, каким будет мой псевдоним. Сейчас я ужасен, но у меня есть время, не так ли?"



"Также я стараюсь выучить испанский. Я хочу научиться некоторым вещам вне футбола, завести хобби и все такое".



"Люди говорят, что я буду получать удовольствие от работы диджеем, когда закончу играть".



"Я не знаю, каким будет мой жанр. Наверное, немного всего: 80-е, хаус, R&B, хип-хоп, 90-е..." — цитирует Грилиша talkSPORT.