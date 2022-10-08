Грилиш планирует стать диджеем

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что планирует стать диджеем, когда закончит играть в футбол.

Лишь в прошлом году Грилиш стал самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.

Однако Джек уже задумывается о том, чем будет заниматься после того, как повесит бутсы на гвоздь, и 27-летний англичанин, в отличие от некоторых своих коллег, не планирует становиться тренером.

"Мне нравится всякая музыка. Вообще-то, сейчас я учусь на диджея".

"Диджей Грило... Хотя я еще не знаю, каким будет мой псевдоним. Сейчас я ужасен, но у меня есть время, не так ли?"

"Также я стараюсь выучить испанский. Я хочу научиться некоторым вещам вне футбола, завести хобби и все такое".

"Люди говорят, что я буду получать удовольствие от работы диджеем, когда закончу играть".

"Я не знаю, каким будет мой жанр. Наверное, немного всего: 80-е, хаус, R&B, хип-хоп, 90-е..." — цитирует Грилиша talkSPORT.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2022 09:00

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  1. superglor 08.10.2022 09:45 # superglor
    DJ KOROL!

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  2. sayanara 08.10.2022 09:33 # sayanara
    Сейчас я ужасен

    Источник: http://fapl.ru/posts/96026/

    Что в футболе, что в музыке короч

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