Грилиш планирует стать диджеем
Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что планирует стать диджеем, когда закончит играть в футбол.
Лишь в прошлом году Грилиш стал самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.
Однако Джек уже задумывается о том, чем будет заниматься после того, как повесит бутсы на гвоздь, и 27-летний англичанин, в отличие от некоторых своих коллег, не планирует становиться тренером.
"Мне нравится всякая музыка. Вообще-то, сейчас я учусь на диджея".
"Диджей Грило... Хотя я еще не знаю, каким будет мой псевдоним. Сейчас я ужасен, но у меня есть время, не так ли?"
"Также я стараюсь выучить испанский. Я хочу научиться некоторым вещам вне футбола, завести хобби и все такое".
"Люди говорят, что я буду получать удовольствие от работы диджеем, когда закончу играть".
"Я не знаю, каким будет мой жанр. Наверное, немного всего: 80-е, хаус, R&B, хип-хоп, 90-е..." — цитирует Грилиша talkSPORT.
08.10.2022 09:00
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DJ KOROL!
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Сейчас я ужасен
Источник: http://fapl.ru/posts/96026/
Что в футболе, что в музыке короч
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