Майкл Кэррик может возглавить "Мидлсбро"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик стал кандидатом на вакантный пост главного тренера "Мидлсбро".
Выиграв только три из 12 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Мидлсбро" указал на дверь Крису Уайлдеру.
По информации Daily Mail, одной из рассматриваемых "речниками" кандидатур является Кэррик, и уже в начале следующей неделе 41-летний англичанин может быть приглашен на собеседование.
Кэррик находится без работы с тех пор, как в прошлом году он три матча исполнял обязанности главного тренера "Юнайтед", временно подхватив команду после увольнения Оле Гуннара Сульшера.
Помимо Сульшера, Кэррик также поработал ассистентом у Жозе Моуриньо. А будучи игроком, Майкл провел 464 матча за клуб с "Олд Траффорд", повесив бутсы на гвоздь в 2018 году.
08.10.2022 00:05
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