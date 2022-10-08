Майкл Кэррик может возглавить "Мидлсбро"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик стал кандидатом на вакантный пост главного тренера "Мидлсбро".

Выиграв только три из 12 первых матчей в новом сезоне Чемпионшипа, в минувший понедельник "Мидлсбро" указал на дверь Крису Уайлдеру.



По информации Daily Mail, одной из рассматриваемых "речниками" кандидатур является Кэррик, и уже в начале следующей неделе 41-летний англичанин может быть приглашен на собеседование.



Кэррик находится без работы с тех пор, как в прошлом году он три матча исполнял обязанности главного тренера "Юнайтед", временно подхватив команду после увольнения Оле Гуннара Сульшера.



Помимо Сульшера, Кэррик также поработал ассистентом у Жозе Моуриньо. А будучи игроком, Майкл провел 464 матча за клуб с "Олд Траффорд", повесив бутсы на гвоздь в 2018 году.