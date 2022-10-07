Клопп требует от "Ливерпуля" стать более непредсказуемым

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна стать более непредсказуемой.

В матче Лиги Чемпионов против "Рейнджерс" посреди недели Клопп изменил привычную игровую схему 4-3-3 на 4-2-3-1, и это помогло "красным" одержать уверенную победу 2:0.



Клопп хочет, чтобы его команда чаще удивляла соперников своей тактикой, потому что это лучший способ для "Ливерпуля" вернуться в свою лучшую форму после неудачного старта сезона.



"Важно снова стать непредсказуемыми. Для этого в том числе нам нужны различные схемы, и 4-3-3 — не единственная, по которой мы можем играть".



"Где 4-4-2, там и 4-3-3, 4-5-1, 4-2-3-1. Мы не хотим это усложнять, но у нас большой выбор схем, и мы должны определить, какая из них лучше всего подходит для нашего следующего соперника".



"Когда ты замечаешь проблему и думаешь о ней, ты хочешь, чтобы решение сработало немедленно. Мы все еще в процессе поисков решения. Нельзя сказать, что мы буксовали, а теперь мы вернулись. Нам нужна стабильность, а для этого нам нужно, чтобы каждый подчистил свои грехи".



"Я не заинтересован в краткосрочном диагнозе: "То было хорошо, то было плохо". Мы должны быть хороши, пока не станем неподражаемыми. Я знаю, что впереди нас ждут "Арсенал", "Рейнджерс" на выезде и затем "Манчестер Сити". Мы в туннеле, и я вижу свет, но мы должны проявить себя".



"Однако мы определенно должны стать более непредсказуемыми. Команды разгадали, как против нас играть, когда мы не на высоте".



"Они знают это годами, но прежде у них не получалось, потому что мы действовали исключительным образом. В момент, когда ты перестаешь действовать исключительным образом, кажется, что соперники только сейчас разгадали тебя. Однако я бы мог показать вам, что и в наших лучших матчах были моменты, когда у нас могли возникнуть проблемы, но они не возникали, потому что мы подвергали соперника такому большому давлению".



"Когда мы не играем в свою лучшую игру, эти нюансы вылазят наружу, и кажется, что соперники нас разгадали. Но в мире нет схемы без слабых мест", — цитирует Клоппа Sky Sports.