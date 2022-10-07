Скоулз обвинил Тен Хага в неуважении к "Сити"

Эрик Тен Хаг и Хосеп Гвардиола Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обвинил главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага в неуважении по отношению к "Манчестер Сити".

В прошлое воскресенье "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера (6:3), хотя до этого одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге.

По мнению Скоулза, Тен Хаг поступил слишком самоуверенно, не насытив опорную зону и решив сыграть с таким грозным соперником на равных.

"То был сложный день, они играли против лучшей команды не только в лиге, но и в мире, и они грубо ошиблись".

"Тренер должен взять некоторую ответственность за выставленный состав. Он вновь выставил состав, который убедительным образом одержал четыре победы, но они были слишком открыты".

"Они практически проявили неуважение к такой замечательной команде, как "Сити", думая, что могут тягаться с ними на равных. Эриксен в роли опорника против "Манчестер Сити"? С командой послабее это еще может сработать".

"Играя против "Манчестер Сити", ты должен использовать в центре поля минимум двух игроков, которые бы идеально держали позицию и оборонялись. Эриксен этого не делает — он хорош при подключениях вперед и отличный распасовщик".

"Эриксен был вынужден противостоять Фодену, Де Брюйне — иногда четырем-пяти игрокам, и это сложно. Мне практически жаль его", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Скоулз, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 07.10.2022 08:52 # tursa
    согласен что должны были играть от защиты на контрах, но при чем ту неуважение? это тактика. тренер избрал плохую тактику и поплатился

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  2. gerrard08 07.10.2022 08:32 # gerrard08
    Не бояться играть в футбол против бензоколонки = «неуважение»?
    У шольза как был менталитет средняка неудачника так и остался.

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  3. takernotagiver 07.10.2022 08:29 # takernotagiver
    Скоулз верно мыслит, но одно но. Проявить неуважение к Шити - не грех. А вот недооценить их силу...)

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