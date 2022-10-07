Скоулз обвинил Тен Хага в неуважении к "Сити"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обвинил главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага в неуважении по отношению к "Манчестер Сити".
В прошлое воскресенье "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера (6:3), хотя до этого одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге.
По мнению Скоулза, Тен Хаг поступил слишком самоуверенно, не насытив опорную зону и решив сыграть с таким грозным соперником на равных.
"То был сложный день, они играли против лучшей команды не только в лиге, но и в мире, и они грубо ошиблись".
"Тренер должен взять некоторую ответственность за выставленный состав. Он вновь выставил состав, который убедительным образом одержал четыре победы, но они были слишком открыты".
"Они практически проявили неуважение к такой замечательной команде, как "Сити", думая, что могут тягаться с ними на равных. Эриксен в роли опорника против "Манчестер Сити"? С командой послабее это еще может сработать".
"Играя против "Манчестер Сити", ты должен использовать в центре поля минимум двух игроков, которые бы идеально держали позицию и оборонялись. Эриксен этого не делает — он хорош при подключениях вперед и отличный распасовщик".
"Эриксен был вынужден противостоять Фодену, Де Брюйне — иногда четырем-пяти игрокам, и это сложно. Мне практически жаль его", — сообщил Скоулз BT Sport.
07.10.2022 08:00
Просмотров: 1085
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
согласен что должны были играть от защиты на контрах, но при чем ту неуважение? это тактика. тренер избрал плохую тактику и поплатился
(ответить)
Не бояться играть в футбол против бензоколонки = «неуважение»?
У шольза как был менталитет средняка неудачника так и остался.
(ответить)
Скоулз верно мыслит, но одно но. Проявить неуважение к Шити - не грех. А вот недооценить их силу...)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий