Скоулз обвинил Тен Хага в неуважении к "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обвинил главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага в неуважении по отношению к "Манчестер Сити".

В прошлое воскресенье "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера (6:3), хотя до этого одержал четыре победы подряд в Премьер-Лиге.



По мнению Скоулза, Тен Хаг поступил слишком самоуверенно, не насытив опорную зону и решив сыграть с таким грозным соперником на равных.



"То был сложный день, они играли против лучшей команды не только в лиге, но и в мире, и они грубо ошиблись".



"Тренер должен взять некоторую ответственность за выставленный состав. Он вновь выставил состав, который убедительным образом одержал четыре победы, но они были слишком открыты".



"Они практически проявили неуважение к такой замечательной команде, как "Сити", думая, что могут тягаться с ними на равных. Эриксен в роли опорника против "Манчестер Сити"? С командой послабее это еще может сработать".



"Играя против "Манчестер Сити", ты должен использовать в центре поля минимум двух игроков, которые бы идеально держали позицию и оборонялись. Эриксен этого не делает — он хорош при подключениях вперед и отличный распасовщик".



"Эриксен был вынужден противостоять Фодену, Де Брюйне — иногда четырем-пяти игрокам, и это сложно. Мне практически жаль его", — сообщил Скоулз BT Sport.