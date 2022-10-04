Поттер подтвердил выздоровление Менди

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил выздоровление Эдуара Менди и выразил надежду, что "футбол решит", кто из них с Кепой Аррисабалагой будет основным голкипером команды.

Из-за травмы колена Менди пропустил оба первых матча "Челси" при Поттере, однако в преддверии поединка Лиги Чемпионов против "Милана" Эдуар возобновил полноценные тренировки.



Впрочем, Поттер не стал обещать, что непременно вернет в ворота Менди, к игре которого регулярно возникали претензии до травмы.



"Думаю, если вы посмотрите, что нас ждет в ближайшие шесть недель, то это невероятное расписание".



"Поэтому я не спешу нарекать кого-либо номером один, номером два или вроде того. Я хочу помочь Эду набрать форму и быть готовым играть, и пока что его дела идут очень хорошо".



"Далее у нас будут два голкипера, и в идеале ты хочешь, чтобы футбол решил (кто из них номер один). Мы по-настоящему верим в них обоих, и это хорошая ситуация для нас", — цитирует Поттера talkSPORT.