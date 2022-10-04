"Челси" проявляет интерес к Мартинелли

Габриэль Мартинелли "Челси" наблюдает за контрактной ситуацией нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Новый сезон Мартинелли начал в качестве основного игрока "Арсенала". Габриэль выходил в стартовом составе на все восемь матчей в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Нюанс в том, что Мартинелли приближается к своим заключительным 18 месяцам по контракту, который, правда, предусматривает опцию автоматического продления по инициативе "канониров".

Предполагается, что на руках у Габриэля уже есть предложение о новом контракте, который соответствует его возросшей важности для команды, но 21-летний бразилец пока не ответил согласием.

Как сообщает Daily Mail, эта ситуация привлекла внимание "Челси", который является большим поклонником Мартинелли. "Синие" будут готовы перейти к активным действиям, если Габриэль не продвинется в переговорах с "Арсеналом".


Метки Арсенал, контракты, Мартинелли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 04.10.2022 15:40 # chelsea88
    Челси изи заберут любого игрока у никчёмного недоклуба аснл. Как бы в рот вые6аные микспёсики не бесились)

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  2. arsenalbigfan 04.10.2022 15:32 # arsenalbigfan
    бля, леол, началось
    поганый недоклуб-помойка начинает клянчить игроков

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  3. mixmaster 04.10.2022 15:32 # mixmaster
    опущенец 88: когда я ел говно в Майкудуке, мне было мало и жена посоветовала переходить на ФАПЛ, теперь я кушаю здесь говно регулярно и даже с избытком
    Источник: http://fapl.ru/posts/95918/

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  4. mixmaster 04.10.2022 15:28 # mixmaster
    конечно, хозяина Канте и всего щелси хотят, только вот хер там ночевал)

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  5. sausage 04.10.2022 15:23 # sausage
    Бейли конечно может зарплатой переманить, но в футбольном плане, менять поступательно развивающийся клуб с хорошими перспективами и чёткой тренерской мыслью на хуй пойми чё... ну такое себе. Если у этого бразила мозгов нет, то у Челси есть шансы.

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  6. ivan-tns 04.10.2022 15:16 # ivan-tns
    Переходить к пенсам сейчас, это даже хуже, чем переходить в Ньюкасл!!

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  7. largo-winch 04.10.2022 15:13 # largo-winch
    а разве трансферы между лазаретами не запрещены?

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  8. chelsea88 04.10.2022 15:07 # chelsea88
    Когда я выступал за «Арсенал», то у нас в команде всегда говорили, что если хочешь выиграть титул, нужно переходить в «Челси».
    Источник: http://fapl.ru/posts/95918/

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  9. chelsea88 04.10.2022 15:05 # chelsea88
    Хитрец какой мартинелли, хочет трофеи выигрывать.
    Правильно, тогда надо сваливать с никчёмного гейклуба вулвича.

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