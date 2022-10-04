"Челси" проявляет интерес к Мартинелли
"Челси" наблюдает за контрактной ситуацией нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.
Новый сезон Мартинелли начал в качестве основного игрока "Арсенала". Габриэль выходил в стартовом составе на все восемь матчей в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Нюанс в том, что Мартинелли приближается к своим заключительным 18 месяцам по контракту, который, правда, предусматривает опцию автоматического продления по инициативе "канониров".
Предполагается, что на руках у Габриэля уже есть предложение о новом контракте, который соответствует его возросшей важности для команды, но 21-летний бразилец пока не ответил согласием.
Как сообщает Daily Mail, эта ситуация привлекла внимание "Челси", который является большим поклонником Мартинелли. "Синие" будут готовы перейти к активным действиям, если Габриэль не продвинется в переговорах с "Арсеналом".
04.10.2022 15:00
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Последние комментарии:
Челси изи заберут любого игрока у никчёмного недоклуба аснл. Как бы в рот вые6аные микспёсики не бесились)
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бля, леол, началось
поганый недоклуб-помойка начинает клянчить игроков
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опущенец 88: когда я ел говно в Майкудуке, мне было мало и жена посоветовала переходить на ФАПЛ, теперь я кушаю здесь говно регулярно и даже с избытком
Источник: http://fapl.ru/posts/95918/
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конечно, хозяина Канте и всего щелси хотят, только вот хер там ночевал)
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Бейли конечно может зарплатой переманить, но в футбольном плане, менять поступательно развивающийся клуб с хорошими перспективами и чёткой тренерской мыслью на хуй пойми чё... ну такое себе. Если у этого бразила мозгов нет, то у Челси есть шансы.
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Переходить к пенсам сейчас, это даже хуже, чем переходить в Ньюкасл!!
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а разве трансферы между лазаретами не запрещены?
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Когда я выступал за «Арсенал», то у нас в команде всегда говорили, что если хочешь выиграть титул, нужно переходить в «Челси».
Источник: http://fapl.ru/posts/95918/
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Хитрец какой мартинелли, хочет трофеи выигрывать.
Правильно, тогда надо сваливать с никчёмного гейклуба вулвича.
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