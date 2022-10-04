"Челси" проявляет интерес к Мартинелли

"Челси" наблюдает за контрактной ситуацией нападающего "Арсенала" Габриэля Мартинелли.

Новый сезон Мартинелли начал в качестве основного игрока "Арсенала". Габриэль выходил в стартовом составе на все восемь матчей в Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну результативную передачу.



Нюанс в том, что Мартинелли приближается к своим заключительным 18 месяцам по контракту, который, правда, предусматривает опцию автоматического продления по инициативе "канониров".



Предполагается, что на руках у Габриэля уже есть предложение о новом контракте, который соответствует его возросшей важности для команды, но 21-летний бразилец пока не ответил согласием.



Как сообщает Daily Mail, эта ситуация привлекла внимание "Челси", который является большим поклонником Мартинелли. "Синие" будут готовы перейти к активным действиям, если Габриэль не продвинется в переговорах с "Арсеналом".