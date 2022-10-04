Мерсон: "Ливерпуль" плохо обороняется из-за ухода Мане"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" плохо обороняется в этом сезоне из-за расставания с нападающим Садио Мане.

Минувшим лентом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию" за 30 миллионов фунтов, и Мерсон убежден, что это была большая ошибка.



Пол указывает на то, что именно с Садио начинался командный прессинг "красных", и потеря такого рода игрока делает уязвимой полузащиту и, в конечном счете, оборону.



"Я говорю это с первого дня. По моему мнению, продажа Мане была худшим решением всех времен. Это парень забивал большие, большие голы. Пройдитесь по его голам — он открывал счет, сравнивал счет, забивал победные на последних минутах, забивал действительно важные голы".



"Он подавал пример своей игрой в прессинге. Я просто не понимаю его продажи, особенно за такие деньги. В данный момент Дарвин Нуньес в другой лиге относительно него. Совершенно в другой".



"Их проблемы в обороне начинаются впереди. Они не прессингуют как единое целое — вы можно сколько угодно говорить о таланте этой тройки нападения, но раньше они оборонялись, начиная с нападения. А дальше — один пас и они забивали".



"Теперь они этого не делают, и команды преодолевают их прессинг, если он вообще есть. Команды достигают их тройки полузащиты, которая не лучшая в стране, и затем бегут на четверку защитников".



"Как много игроков бежали на Ван Дейка в этом сезоне относительно предыдущих трех-четырех лет? Не имеет значения, насколько ты хороший игрок, когда соперники бегут на тебя слева, справа и по центру".



"Я не большой любитель статистики, поэтому я просто озвучу свою мысль: Мане был большим, большим игроком "Ливерпуля". Продать его за 30 с чем-то миллионов фунтов, что в мире Премьер-Лиги является ценой чашки чая... А не лучше ли было оставить его подольше и затем отпустить бесплатно?"



"Они могут поплатиться за это. В конце сезона это может стоить им дороже, чем 30 миллионов фунтов. Если "Арсенал" победит в воскресенье, то станет недостижимым для "Ливерпулем". И тогда у них будет всего два доступных слота в топ-4. Если они победят, то они являются одной из этих команд, которые способны выдать серию побед. Между восемью и 14 очками есть большая разница".



"Они не имеют права проиграть. "Ливерпуль" уже не тягается с "Манчестер Сити" — их сезон уже сведен к тому, чтобы попасть в топ-4", — сообщил Мерсон Sky Sports.