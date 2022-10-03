"Арсенал" начал переговоры с Салиба о новом контракте
"Арсенал" начал переговоры со своим защитником Вильямом Салиба о новом контракте на улучшенных условиях.
Проведя три предыдущих сезона в аренде, новую кампанию Салиба начал в качестве основного игрока команды Микеля Артеты.
Вильям сыграл каждую минуту первых восьми матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, сделав большой вклад в то, что сейчас "канониры" лидируют в таблице.
По информации Evening Standard, "Арсенал" и Салиба уже находятся за столом переговоров и обсуждают продление истекающего в 2024 году контракта Вильяма.
"Канониры" собираются с помощью новой сделки наградить Салиба за великолепную форму и прекратить слухи, связывающие 21-летнего игрока сборной Франции с отъездом из Лондона.
03.10.2022 18:00
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