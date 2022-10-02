Тен Хаг: "Нам не хватило веры в себя"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал, что его команде не хватило веры в себя против "Манчестер Сити".

Одержав четыре победы подряд в Премьер-Лиге, "Юнайтед" не смог продлить эту серию в дерби Манчестера. Подопечные Тен Хага с треском провалили воскресный матч на "Этихад", и Эрик снова увидел ту неуверенную в себе команду, что и на старте сезона.



"Нам не хватило веры в себя. Я удивлен, почему мы столкнулись с этим на футбольном поле".



"Так было и четыре недели назад, но затем я увидел другую команду с другим духом и другим настроем. Сегодня мы не были убедительны. С первой минуты мы не диктовали игру и не были смелыми для контроля мяча".



"Всегда сложно определить, почему так произошло, особенно сразу после матча. Я должен поговорить со своими игроками, чтобы понять".



"Они знают, что могут играть лучше. Вы видели нашу игру против "Арсенала" и "Ливерпуля", но если ты не сражаешься — а мы не сражались, — тогда у тебя будут проблемы против команды вроде "Манчестер Сити".



"Повторюсь, нам не хватило веры в себя", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.