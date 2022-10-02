Каррагер советует Мартинесу "держаться подальше" от Холанда

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал защитнику "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинесу "держаться подальше" от нападающего Эрлинга Холанда в воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад".

В воскресенье Мартинесу предстоит пройти сложнейшее испытание Холандом, который забил 11 голов в своих семи первых матчах Премьер-Лиги и который почти на 20 сантиметров его выше. И Каррагеру кажется, что у Лисандро не так много шансов.



"Возможно, Мартинесу и удалось сдержать Холанда в матче Лиги Чемпионов за "Аякс" против дортмундской "Боруссии" в прошлом сезоне, но сейчас норвежец является лучшим нападающим в мире".



"Лучший совет, который Лисандро Мартинес может получить от Эрика Тен Хага насчет Эрлинга Холанда, заключается в том, чтобы держаться от него подальше".



"Некоторые битвы ты можешь выиграть, превзойдя соперника в мышечной массе или по игре. Других игроков ты должен превзойти умом. Мартинес должен сыграть умнейшим образом, чтобы у него были шансы против своего оппонента из "Манчестер Сити" в этот уикенд".



"Большие матчи против лучших игроков — это такой же психологический тест, как и физический. Ты должен постараться понять, чего соперник больше всего хочет от тебя и чего ему меньше всего нравится. В этом и заключается вызов Мартинеса, Рафаэля Варана или каждого, кто будет противостоять Холанду".



"Самый видимый аспект игры Мартинса в первых матчах за "Юнайтед" заключается в его стремлении преследовать соперника и вступать в борьбу — и это может потребоваться ему больше всего в этот уикенд. Он будет бросаться в единоборства, а Холанд будет этого поджидать, зная, что одна ошибка может стать фатальной", — сообщил Каррагер The Telegraph.