"Челси" выигрывает борьбу за Нкунку

Кристофер Нкунку "Челси" стал явным фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Как сообщает The Guardian и ряд других изданий, Нкунку еще минувшим летом прошел "секретное" медицинское обследование с присутствием представителя "Челси" и должен присоединиться к "синим" по окончании этого сезона.

Пока неясно, сколько "Челси" собирается заплатить за Кристофера, однако контракт 24-летнего игрока сборной Франции с клубом из Лейпцига предусматривает отступные в 58 миллионов фунтов.

В лице Нкунку "синие" могут получить настоящего бомбардира, забившего 35 голов в прошлом сезоне. Новый сезон Кристофер тоже начал очень неплохо, отличившись шесть раз в 11 матчах.

Нкунку привлекателен для "Челси" не только своим бомбардирским талантом, но и универсальностью. Кристофер способен сыграть по всему фронту атаки и даже в качестве полузащитника.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 30.09.2022 19:10 # jirrort
    Неудивительно, ведь победный характер заложен в генах футбольного клуба Челси.

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  2. chelsea-69 30.09.2022 19:05 # chelsea-69
    Православно

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