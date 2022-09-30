"Челси" выигрывает борьбу за Нкунку

"Челси" стал явным фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Как сообщает The Guardian и ряд других изданий, Нкунку еще минувшим летом прошел "секретное" медицинское обследование с присутствием представителя "Челси" и должен присоединиться к "синим" по окончании этого сезона.



Пока неясно, сколько "Челси" собирается заплатить за Кристофера, однако контракт 24-летнего игрока сборной Франции с клубом из Лейпцига предусматривает отступные в 58 миллионов фунтов.



В лице Нкунку "синие" могут получить настоящего бомбардира, забившего 35 голов в прошлом сезоне. Новый сезон Кристофер тоже начал очень неплохо, отличившись шесть раз в 11 матчах.



Нкунку привлекателен для "Челси" не только своим бомбардирским талантом, но и универсальностью. Кристофер способен сыграть по всему фронту атаки и даже в качестве полузащитника.