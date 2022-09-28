Билялетдинов призван в российскую армию

Бывший вингер "Эвертона" Динияр Билялетдинов был призван в российскую армию, хотя формально не подходит под критерии объявленной в стране частичной мобилизации.

Билялетдинов выступал за "Эвертон" с 2009 по 2012, будучи купленным по инициативе Дэвида Мойеса у московского "Локомотива" за 9 миллионов фунтов.



И хотя Динияр, который завершил игровую карьеру в 2019 году, старше 35 лет, повестка из военкомату на войну с Украиной ему все равно пришла, о чем сообщил отец экс-звезды "ирисок". Билялетдинов-старший подозревает, что произошла чудовищная ошибка.



"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии".



"Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", — сообщил Ринат Билялетдинов РИА Новочти.